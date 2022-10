Deux personnes ont trouvé la mort et 17 autres ont été blessées dans un accident de la route survenu, hier, à une soixantaine de kilomètres au sud de Ghardaïa, rapporte l'APS citant la Protection civile (PC). L'accident s'est produit au niveau de la RN-01, près de la localité de Mansourah, lorsqu'un bus de transport de voyageurs effectuant la liaison Hassi Messaoud-Adrar a dérapé, causant la mort sur place de deux passagers et faisant 17 blessés souffrant de multiples traumatismes, ajoute la même source. Les corps des victimes décédées de sexe féminin (âgées de 54 et 56 ans) ont été acheminés vers la morgue de la polyclinique de Aïn Lessig où ont été également admis les blessés, a-t-on précisé.

Les autorités locales de la wilaya de Ghardaïa se sont aussitôt rendues sur les lieux de l'accident pour s'enquérir de la situation et superviser l'opération d'évacuation des victimes et des blessés aux structures médicales. Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.