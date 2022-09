Tard dans la nuit de mardi à mercredi, les services de la Protection civile de la wilaya de Tizi Ouzou ont réussi à maîtriser un incendie gigantesque qui s’est déclaré près du village Boumhala, dans la commune de Sidi Naâmane. Les flammes ont encerclé le village de bout en bout, nécessitant l’utilisation d’avions ainsi que la flotte terrestre composée de plus de 16 camions. Aussi, ces moyens ont permis aux éléments de la PC de cerner le feu et de desserrer l’étau sur ce village Boumhala. Hier, matin, le wali, Djilali Doumi, s’est rendu tôt, sur place pour s’enquérir des conditions de la population locale. Sur les lieux, il a tenu à assurer les villageois de la présence constante de l’état.

Jusqu’à présent, aucun bilan n’a été fourni par les services concernés qui sont en place pour faire le décompte des dégâts occasionnés mais il était aisément visible que le couvert végétal, ainsi que les arbres fruitiers ont été les plus touchés. L’élevage a été protégé, dès le début, par la population qui s’est massivement mobilisée aux côtés des sapeurs-pompiers.

La maîtrise rapide du feu montre, en fait, l’importance de doter ces services de moyens conséquents, comme les avions bombardiers d’eau ainsi que les colonnes mobiles. Ce contrôle montre également l’importance de l’ouverture des pistes dans les massifs forestiers afin de permettre l’accès rapide à ces agents motorisés.

En fait, les dernières 48 heures ont connu un autre départ de feux de l’autre côté de la wilaya. Un autre sinistre s’est déclaré près du village Aït Illoul, situé dans la daïra d’Azeffoun. Dans cet incendie, les services de la Protection civile ont également fait usage de moyens lourds comme les Canadairs et une grande colonne mobile pour l’extinction des flammes qui se dirigeaient droit vers les maisons. Une extinction rapide, rendue possible, doit-on le rappeler, par les moyens aériens ainsi que la mobilisation rapide de trois unités de la PC d’Azeffoun, d’Azazga et la colonne mobile.

Aussi, la rapidité avec laquelle ont agi les soldats du feu a permis d’éviter la propagation de ces incendies déclarés dans les massifs forestiers, très denses. L’intervention où sont mobilisés les moyens aériens démontre également que les feux ne sont plus aussi dangereux que dans un passé récent. À présent, les moyens matériels colossaux engagés parallèlement à un travail de prévention minutieux permettent, en effet, de maîtriser les incendies plus rapidement, empêchant ainsi la survenue de grands dommages. Des moyens qui diminuent, enfin, l’angoisse des populations face à ce phénomène qui touche la région, chaque été.