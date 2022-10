L'effondrement de deux étages d'un bâtiment sis à la cité UV 24, dans la commune de Sidi Amar, est survenu, lundi, indique la Protection civile. Fort heureusement, aucune perte humaine n'est enregistrée.

Néanmoins, les dégâts sont importants, du fait qu'il s'agit de deux étages, le premier et le deuxième, a-t-on précisé. Selon certains habitants de l'immeuble, le bruit de l'effondrement était tel une déflagration.

«Nous avons été pris de panique, pensant que c'était une explosion de gaz», a raconté un père de famille évacué par les services de la PC. Outre le désarroi, c'était la panique chez les familles occupant les étages supérieurs, bloquées après l'éboulement des escaliers.

«Les familles, notamment les femmes et les enfants, ont vécu le pire cauchemar de leur vie», a expliqué un autre occupant du 3ème étage, coincé avec sa famille, dans l'immeuble. Il a fallu l'intervention de la Protection civile pour les évacuer.

En raison de la menace permanente, ces familles ont été évacuées chez amis et des proches, dans l'attente de la prise en charge de l'état des étages et des escaliers. S'agissant de l'état des escaliers de cet immeuble, il est impératif de souligner que le drame était prévisible, surtout que les autorités de la wilaya ont mis en garde les résidents et ont donné des instructions pour leur restauration, qui sont restées lettre morte.

Cet évènement rappelle l'état de dégradation des étages, des escaliers et de tous les immeubles relevant du parc immobilier de la wilaya d'Annaba.

Une responsabilité partagée entre les résidents et les services de l'Opgi.

«Les habitants de Sidi Amar astiquent l'intérieur de leurs appartements et négligent les façades et les paliers. «Mieux», ou pis encore, certains locataires lavent leurs tapis dans les paliers des immeubles, ce qui a provoqué le délabrement et la détérioration des lieux», a dénoncé une habitante de Sidi Amar.

Un parc immobilier, certes patrimoine de l'Etat, mais dont la préservation relève, aussi, du civisme des occupants.