Les services de la Protection civile de la wilaya de Médéa sont intervenus pour extraire les dépouilles mortelles de deux enfants décédés à la suite de leur chute dans un puits à Sidi Omar, d’une profondeur de 10 m et de 2 m de diamètre, et presque à sec. Selon un communiqué, les services des unités principale et secondaire de la Protection civile de la ville d’Ouzera sont intervenus aux environs de 13h00 après la chute de deux enfants dans un puits au lieudit quartier Sidi Amar, commune de Médéa. Le communiqué ajoute que la chute a été mortelle pour les deux enfants, un garçon et une fille de 4 ans. Les dépouilles mortelles des deux enfants ont été transférées à l’hôpital de Médéa. Les mêmes services ont déploré la mort d’un homme de 37 ans, calciné après que son véhicule, fonctionnant au SirGaz, a pris feu, suite à un dérapage sur la RN.89 au lieudit Aïn Lahdjar, commune de Ouled Brahim.