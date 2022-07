Il en est ainsi des endroits féeriques, qui accueillent au quotidien des milliers d´estivants à la recherche de détente et de fraîcheur marine. Sur ce registre figurent la Brise de mer et la place du 1er Novembre (Ex-Gueydon). Qui ne les connait pas? Pour un visiteur d'un jour ou d'une semaine, ne pas s'y rendre sur ces lieux,c'est repartir avec un goût d'inachevé. Sur la terrasse de la place du 1er novembre (Ex- Gueydon) s'offre à vous une vue imprenable sur le port de Béjaïa. Chaque soir des centaines de personnes y prennent l'air frais en sirotant un café ou une limonade. Hier' soir, il y avait beaucoup de monde. Pas facile de dénicher une place sur le balcon pour admirer le port et toute la côte est de la wilaya illuminée.

Et comme toujours, la main de l'homme et sa négligence déteignent beaucoup sur la beauté de cet endroit féerique. Les services d'hygiène de l'APC de Béjaïa ne semblent pas se soucier de l'hygiène que nécessite une vaste opération permanente de toilettage afin de redorer son blason. Des bouteilles d'eau, des gobelets de café et et autres sont jetés parterre et jonchent le sol. Les rares bacs à ordures parfois pleins, ne sont pas vidés. Cette place, la plus visitée en cette période notamment, est aujourd'hui triste. Une solution doit être trouvée pour son nettoyage permanent. L'APC de Bejaia se plaint du manque d'agents de balayage en raison dit-on de l'absence d'une autorisation pour le recrutement des remplaçants des agents de nettoiement partis en congé ou en retraite. Devant cette situation, les services compétents sont appelés à y remédier dans l'urgence. Plusieurs quartiers du chef-lieu de la wilaya se plaignent de ces ordures non ramassées. La mise en place de l'Epic avec l'inclusion du balayage dans le cahier des charges aux entreprises présentatrices d'offres pour la collecte des ordures, figure parmi les solutions préconisées par les observateurs.

Plus bas se trouve l'autre site, la Brise de mer. Ce ne sont pas les milliers de familles, qui s´y rendent chaque jour. c'est une destination nocturne la plus prisée par les estivants et les Béjaouis durant la saison estivale, la Brise de mer.

Ce site acquis par l´EPB de Béjaïa a retrouvé depuis quelques années son statut de lieu de calme et de fraîcheur. La présence, en permanence, de la police sur les lieux rassure, par ailleurs, tout le monde. Les familles se sentent chez elles. Il n´est pas rare d´entendre des éclats de rire qui témoignent de la quiétude et de la sérénité qui animent tout un chacun.

Situé en bord de mer, ce site touristique offre plusieurs avantages à ses visiteurs. Une vue sur la mer, le port pétrolier et la jetée. La nuit tombée, une fraîcheur des plus appréciables vous caresse en cette période de chaleur.

Les équipements mis en place offrent tout ce dont a besoin un estivant. Boisson fraîche, glaces, cafés tout est y. On peut également s´y restaurer dans un cadre agréable avec vue sur la grande bleue. La Brise de mer a été construite sur un espace gagné sur la mer. D´une surface approximative de 4 hectares, le site de la Brise de mer est situé entre le port de pêche et le port pétrolier. Il compte cinq cafétérias, des pizzerias et des restaurants.

Depuis le début de l´été, la Brise de mer supplante toutes les places publiques de la ville de Béjaïa en matière de fréquentation. On ne s´en lasse pas. Certains y passent la nuit. Un point noir, cependant, toujours le même.

Le civisme n´est pas souvent au rendez-vous. Alors que les poubelles installées de part et d´autre sont rarement vidées, le sol est jonché de papiers et autres détritus.

Comme à la place du 1er novembre, la Brise de mer doit bénéficier d'une attention particulière. Il y va de la réputation de la ville de Béjaïa.