Deux écoles ont été fermées, hier, par les autorités compétentes à Tala Athman, une dizaine de kilomètres au nord du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou à cause de l'infection des élèves au Covid-19.

Pour l'instant, cette décision n'a pas été suivie de précisions de la part de la direction de la santé pour savoir s'il s'agit du virus classique ou de ses variants. Une chose est sûre cependant, il s'agit d'une école primaire et d'un établissement d'enseignement moyen toujours situés dans cette localité qui abrite une dense démographie étant un centre urbain et une zone d'activité économique.

À noter, par ailleurs, que les responsables des deux établissements ont rapidement avisé les autorités et les services compétents afin de prendre les mesures qui s'imposent en toute urgence. C'est d'ailleurs ce qui a été fait puisque les cas ont été constatés, hier matin. De leur côté, les parents d'élèves organisés dans une association ont été intégrés dans la prise de la décision et les mesures adéquates afin de protéger les élèves et d'éviter que le virus ne se transmette à un stade encore plus large.

À rappeler à cet effet que ce n'est pas la première fois que le virus est signalé dans les écoles de la wilaya de Tizi Ouzou.

Plusieurs écoles ont été fermées durant le mois de novembre à travers de nombreuses localités de la wilaya. À noter que la réaction rapide des autorités, des responsables des établissements et des parents d'élèves a toujours permis de contenir le virus en l'empêchant de se propager. En effet, l'apparition de la Covid-19 dans la wilaya avait contraint les autorités à fermer plusieurs écoles primaires dans de nombreuses communes, comme Azazga, Draâ Ben Khedda et Ath Bouyoucef afin d'éviter que la situation ne devienne ingérable.

Dans la commune d'Azazga, c'était une école primaire située à Tizi Bouchène qui avait été fermée, après l'apparition de cas de contamination parmi le personnel. Pareil pour l'école primaire du village Tazrout dans la commune d'Ath Bouyoucef que le maire avait, pour rappel, dû fermer, pour les mêmes raisons. À Draâ Ben Khedda, par contre, c'étaient deux écoles primaires qui ont été fermées après l'apparition de nombreux cas de contamination.La rapidité de la réaction des services concernés a également touché les marchés hebdomadaires répartis à travers plusieurs communes. Ce fut d'abord, le marché hebdomadaire de la commune d'Aghribs qui a été fermé durant plusieurs semaines. Après ce fut au tour du marché de la ville d'Azazga à faire l'objet de la même décision avant que les autorités ne ferment un autre marché hebdomadaire de la commune d'Ath Douala, à une trentaine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou. Enfin, il est à signaler que la rapidité de la réaction est d'une importance capitale dans ce cas de figure. Une promptitude qui a pour l'instant caractérisé tous les cas signalés à travers les écoles de la wilaya de Tizi Ouzou.