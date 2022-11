Deux personnes âgées de 37 et 72 ans ont été grièvement blessées dans une explosion suivie d'un incendie survenue, hier, dans un atelier d'installation des kits de gaz pétrole liquéfié (GPL) dans la ville d'Aïn Defla. «L'explosion suivie d'un incendie qui s'est produite aux environs de 10h20 à l'intérieur d'un atelier d'installation et de réparation des kits GPL sis au quartier El Dhaya, situé à la sortie ouest du chef-lieu de wilaya, a fait deux blessés graves âgés de 37 et de 72 ans, souffrant de brûlures au 3e degré», a affirmé à l'APS, le chargé de communication de la direction locale de la Protection civile, le capitaine Kamel Hamdi. Les victimes de l'explosion ont été évacuées vers l'Etablissement public hospitalier (EPH) Mekkour-Hamou, pour être transférées ensuite vers le CHU Djillali-Bounaâma de Douéra, à Alger, ajoute la même source. Par ailleurs, «d'importants dégâts matériels ont été enregistrés, notamment la voiture du client. Le véhicule qui se trouvait à l'intérieur de l'atelier est complètement calciné ainsi que les murs et les équipements qui ont subi de sérieux dommages», a souligné le capitaine Hamdi indiquant que «l'intervention de la Protection civile a permis la maîtrise de l'incendie et a empêché sa propagation vers les habitations limitrophes». Une enquête a été ouverte pour déterminer les véritables circonstances de l'explosion, a-t-on souligné.