Après le dépôt d'une gerbes de fleurs à la place Saïd Mekbel, les journalistes et les autorités de la wilaya se sont rendus à la radio Soummam, pour visiter une exposition sur le matériel utilisé lors de la Guerre de Libération nationale puis la bibliothèque centrale pour la cérémonie de remise des trophées. Le doyen de la presse, Mohamed Blidi, aujourd'hui à la retraite, a été le premier à recevoir le trophée. Il a débuté le journalisme en qualité de correspondant particulier, en mai 1970, réalisant son premier reportage au village agricole d'Aït Ksilah.

Un essai concluant, qui lui a ouvert la voie d'une carrière de journaliste, couvrant l'ensemble des régions de Kherrata, Akbou et Sidi Aïch, Béjaïa n' étant pas encore promue chef-lieu de wilaya. Il sera «permanisé» en 1990 par son employeur. El Moudjahid, unique journal national à l'époque, avec An Nasr à l'Est, et La République à l'Ouest. En 2001, il collabore assidûment, relatant notamment les douloureux événements de Kabylie. En 1998, il prend les destinées de l'imprimerie de la wilaya jusqu'à son départ en retraite. À Radio Soummam, en 2004 et 2011, il animera plusieurs émissions relatives à l'histoire et aux us et coutumes, et à la culture identitaire auxquelles les populations de la région étaient attachées. L'autre doyen honoré n'est autre que Mustapaha Benssadi. Né le 3 août 1946 à Béjaïa, il obtient son baccalauréat philo-lettres françaises (académie d'Aix-en-Provence), Une licence es lettres et sciences humaines (université d'Alger). Il exercera comme professeur de français et d'anglais dans le cycles les moyen secondaire avant de finir comme maître-assistant associé au département d'anglais de l'université Abderrahmane Mira de Béjaïa où il enseigna la civilisation britannique, ainsi que l'expression orale et écrite en langue anglaise.

Quant à son parcours dans la presse, «il est rentré dans les ordres» (de la presse écrite) en 1990, en intégrant le prestigieux hebdomadaire Révolution Africaine (Révaf), hebdo qui fut pour lui une école de journalisme également. Il venait alors de découvrir un métier passionnant... Il collaborera, plus tard, à d'autres quotidiens et hebdos: Le Matin, Liberté, Le Jeune indépendant, Le Courrier d'Algérie, El Moudjahid, Dk News... Rafik Talantikif et Mustapha Ramdani, l'un terrassé par une crise cardiaque et l'autre emporté par la Covid-19, sont deux autres journalistes honorés, à titre posthume.