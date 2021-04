Deux adolescentes de 16 ans kidnappées par un pervers, ont été, fort heureusement, sauvées par la police, 24 heures après leur disparition. Agé de 37 ans, le mis en cause a été arrêté après des investigations intenses et présenté devant la justice pour kidnapping de mineurs et tentative de viol sur l'une des victimes. C'est suite à une plainte déposée par les parents des deux victimes, après avoir constaté qu'elles ne rentraient pas après l'école, que la police a aussitôt déclenché des recherches. L'action de la police a été coordonnée entre le 2e arrondissement de la nouvelle ville Ali Mendjeli et le 3e arrondissement de Constantine. Les deux victimes ont été enlevées à la nouvelle ville pour être acheminées à la ville de Constantine selon l'enquête d'où leur localisation et leur libération. La police ne donne aucun autre détail dans son communiqué transmis, hier, à notre rédaction ni les raisons ayant poussé le mis en cause à commettre cet acte. Par ailleurs, la sûreté de la wilaya avait également transmis un autre communiqué où elle souligne l'arrestation de l'auteur du crime commis à la cité Zaouche. Les faits remontent à la première semaine du mois de Ramadhan, quand la police a reçu un appel signalant des affrontements à l'arme blanche.