Deux adolescentes âgées de 15 et 16 ans ont été kidnappées et séquestrées pendant plusieurs jours par trois individus. Les victimes, enfermées dans un taudis situé au milieu des buissons, à une trentaine de kilomètres de la ville de Tébessa, ont subi toutes sortes de tortures et de violences de la part de leurs bourreaux pendant plusieurs nuits, avant que l’une d’elles n’arrive à s’échapper et à alerter la police. Dans cette affaire, rapportée par des médias électroniques, la victime qui s’est échappée est tombée, durant sa fuite, sur un barrage de police où elle a demandé assistance. Alertés de la présence d’une seconde victime entre les mains des ravisseurs, les services de sécurité sont immédiatement intervenus pour libérer l’adolescente. Lors de cette opération, l’un des ravisseurs a été appréhendé. Ce dernier a fini par dénoncer ses deux complices qui ont été arrêtés grâce à des points de contrôle dressés sur les voies principales de la ville. Placés en détention provisoire, les trois kidnappeurs attendent leur procès pour enlèvement de mineurs, séquestration et torture.