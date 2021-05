Six vols hebdomadaires seront assurés par la compagnie nationale Air Algérie, à compter du 1er juin, de et vers la France, la Turquie, l'Espagne et la Tunisie, suite à la décision relative à l'ouverture partielle des frontières aériennes, a indiqué, hier, un communiqué des services du Premier ministre. Ainsi, trois vols hebdomadaires de et vers la France seront assurés par la compagnie Air Algérie, à raison de deux vols de/vers Paris et un vol de/vers Marseille, en plus d'un vol hebdomadaire qui sera assuré de et vers la Turquie (Istanbul), l'Espagne (Barcelone) et la Tunisie (Tunis), selon le communiqué. Dans un premier temps, «seuls les aéroports d'Alger, d'Oran et de Constantine sont autorisés à accueillir les passagers à l'arrivée ou en partance de ces destinations».

Ces mesures ont été arrêtées lundi par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, au terme des consultations avec le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus et l'autorité sanitaire, et sur instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, souligne le communiqué.

Pour ce qui est des conditions d'embarquement à destination de l'Algérie, le voyageur doit être détenteur du «résultat négatif d'un test RT-PCR datant de moins de 36 heures avant la date du voyage», selon le communiqué. Il doit également disposer d'un billet valide et de la fiche sanitaire dûment renseignée et s'acquitter préalablement des frais inhérents au confinement sanitaire obligatoire auquel doit se soumettre chaque passager à l'arrivée sur le territoire national ainsi que les frais du test de dépistage de la Covid-19, prévus par les autorités sanitaires.

Le communiqué précise que les frais de séjour dans les sites d'hébergement sont à la «charge exclusive» du passager. Ces conditions «doivent être impérativement réunies avant l'embarquement». Concernant les conditions sanitaires applicables à l'arrivée (en Algérie), il s'agit d'abord de la présentation d'un test RT-PCR de moins de 36 heures.

Le passager devra se soumettre à un confinement sanitaire obligatoire d'une période de 5 jours au niveau d'un des établissements hôteliers prévus à cet effet, avec un contrôle médical permanent, avec l'application d'un test de dépistage de la Covid-19 à la fin du confinement.

La levée du confinement se fera au 5éme jour à la suite d'un test de dépistage de la Covid-19 négatif. En cas de résultat positif, le confinement est reconduit pour une période supplémentaire de 5 jours, précise la même source. S'agissant des conditions de confinement, une liste des établissements hôteliers, offrant toutes les conditions requises pour le confinement des passagers, est arrêtée conjointement entre les secteurs de l'intérieur, du tourisme et de la santé.