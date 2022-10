Le Procureur de la République près le tribunal d'El Affroun (Blida) a annoncé, jeudi, le placement sous mandat de dépôt de deux femmes accusées d'homicide volontaire avec préméditation et guet-apens, non dénonciation de crime et dissimulation des traces du crime dont a été victime une dame de 40 ans. Lors d'une conférence de presse pour expliquer les tenants et aboutissants du crime, le procureur de la République, Houari Zahia a précisé avoir ordonné le placement sous mandat de dépôt de deux accusées âgées de 38 et 34 ans à l'issue de leur comparution devant le juge d'instruction suivant requête introductive d'ouverture d'information judiciaire, pour les chefs d'inculpation suivant: homicide volontaire avec préméditation et guet-apens, dissimulation des traces du crime, mutilation du cadavre et non dénonciation de crime. Sur les faits de cette affaire, le procureur de la République a indiqué que l'époux de l'une des deux accusées s'est présenté devant les services de la Sûreté de la daïra de Oued El Alleug où il a déclaré que son épouse lui avait avoué avoir assassiné la sœur de ce dernier et l'avoir enterrée dans l'étable attenante à la maison, suite à quoi les éléments de police, accompagnés de la police scientifique ainsi que des services de la Protection civile, se sont rendus sur les lieux du crime où ils ont déterré la dépouille de la victime pour la transporter à la morgue de l'hôpital de Blida. Les services de Sûreté nationale ont saisi également l'arme du crime, à savoir des ciseaux planqués à la sortie de l'étable, une pelle et une pioche utilisées pour l'enterrement de la victime. Après finalisation des procédures de constat, les deux accusées ont été emmenées à la Sûreté de daïra de Oued El Alleug et une enquête a été ouverte avec la réquisition d'un médecin légiste pour effectuer l'autopsie sur la dépouille de la victime.