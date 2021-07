La chaleur bat ses records annuels et la période est la plus propice pour le départ des incendies. Cela à déjà commencé avec un total de 20 feux de forêt recensés. D'ailleurs, afin de parer à des situations fâcheuses, les éléments des services de la Protection civile sont déjà à pied d'oeuvre dans des opérations de sensibilisation sur tout le territoire de la wilaya. Un travail de pédagogie a ainsi été effectué à travers toutes les communes et des écoles afin de préparer les citoyens à affronter les feux de forêt dès le départ, ce qui évite la propagation des flammes causant d'énormes incendies dévastateurs. De leur côté, les villages se préparent à faire face à ces situations aux côtéÓ des éléments de la Protection civile.

En effet, en plus des opérations de sensibilisation menées ce mois de juin pour sensibiliser contre les feux pouvant endommager les moissons, les villageois se disent prêts à toutes les éventualités. Dans les villages, les travaux de désherbage ont commencé dès la fin du mois de mars. Certains citoyens affirment d'ailleurs à cet effet que les volontariats organisés ont regroupé tous les villageois dans une communion ancestrale.

À Ouaguenoun, les citoyens mobilisés chaque vendredi dans des volontariats ont procédé au désherbage non pas uniquement des alentours des zones habitées mais aussi sur les abords des routes.

En effet, les villageois ont compris que beaucoup de départs de feu sont signalés sur les routes. «Des personnes imprudentes jettent des mégots depuis leurs véhicules et en cette période de chaleurs intenses, le feu est déclenché facilement», affirme un villageois qui a d'ailleurs lancé un appel non pas aux conducteurs de véhicules mais surtout aux citoyens des villages pour axer leur travail sur ce chapitre des abords des routes. «Il est plus important et plus urgent de faire le désherbage des routes que des villages. Les départs de feu les plus dangereux sont signalés sur les chemins carrossables et malheureusement, loin des regards, ces incendies ne sont observés qu'une fois très grands», fait observer un autre citoyen.

Dans le massif forestier du Mizrana, les citoyens ont l'habitude de se mobiliser depuis longtemps. Le réflexe est encore vivace chez les villageois qui sont conscients des dangers de vivre au milieu de l'un des massifs forestiers les plus denses d'Algérie. «Nous vivons depuis des siècles avec les incendies. Avec le temps, nos parents ont appris même à apprivoiser le feu», explique un vieux d'un village de la commune de Mizrana. En effet, de ce côté de la wilaya de Tizi Ouzou, les citoyens sont très mobilisés contre les incendies. D'ailleurs, c'est dans ce massif forestier que l'on s'attend au plus grand nombre d'incendies mais où l'on enregistre le moins.

«Ici, les villageois ont le réflexe de procéder au désherbage. Nos vieux possèdent encore la maîtrise des feux qu'on appelle communément les feux volontaires.

Nos ancê-tres savaient bien déclencher un incendie volontaire et avaient la parfaite maîtrise de son extinction», nous fait savoir un vieux qui déplorait que ce savoir-faire tende hélas à disparaître. En tout état de cause, les villageois ont fait le nécessaire pour éviter les départs de feu et se disent prêts à être aux côtés des éléments de la Protection civile dans les situations les plus difficiles.