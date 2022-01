Malgré les efforts financiers consentis, il n'en demeure pas moins que de nombreux établissements des communes de la wilaya de Tizi Ouzou sont dépourvus du transport scolaire. C'est à pied que les élèves se rendent chaque matin à l'école, surtout en ces journées hivernales glaciales. C'est le cas des enfants scolarisés du CEM Chahid Abboud, de la commune d'Aït Aïssa Mimoun, situé dans la daïra d'Ouaguenoun, à une trentaine de kilomètres au nord du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou. Pourtant, les citoyens, essentiellement les parents de ces collégiens, ont, à maintes fois, lancé des appels aux autorités locales pour doter cette commune de bus scolaires. Les parents se demandent d'ailleurs pourquoi ils n'ont pas bénéficié de ces bus inscrits dans le cadre des zones d'ombre. Aussi, cette semaine, à travers une déclaration largement diffusée sur les réseaux sociaux, ces derniers affirment que «les élèves du CEM de Tala Ililan, Chahid Abboud Mohammed, dans la commune d'Aït Aïssa Mimoun, sont pénalisés depuis plusieurs années par une absence totale en matière de transport». Les mêmes parents décrivent ainsi le quotidien difficile de leurs enfants qui «sont obligés de se déplacer quotidiennement à pied, dans de rudes conditions, pour rejoindre leurs établissements des différents paliers, primaire, moyen et secondaire. Pourtant, ajoutent-ils, depuis plusieurs années, «les parents ne cessent d'interpeller les responsables locaux pour l'affectation d'un bus de ramassage scolaire, au profit de leurs enfants, mais sans résultat». Devant cet état de fait, les parents qui expriment leur impatience s'interrogent sur les raisons de ce désintérêt des autorités locales. Les nouvelles Assemblées populaires communales et de wilaya, espèrent-ils, devraient réagir dans les plus brefs délais afin de trouver une solution à ce problème qui pénalise les enfants et qui impacte négativement leur scolarité. «Nos enfants ont passé le premier trimestre sans transport scolaire. Nous avons, à maintes reprises, interpellé les élus locaux afin qu'il prennent en charge ce problème, en vain», dira un parent d'élève impatient de voir ce calvaire prendre fin. «Les responsables locaux sont au courant de ce problème, puisqu'ils ont été informés par nos soins à maintes reprises, mais ils ne réagissent toujours pas.

Malheureusement, il semble que la scolarité de nos enfants est leur dernier souci», s'est désolé un parent d'élève qui nous a contactés récemment, tout en précisant qu'Aït Aïssa Mimoun, enregistre un important taux de déperdition scolaire, en raison de ces manques. «Nos enfants font chaque jour une trotte de plusieurs kilomètres pour aller à l'école et le même parcours, en sens inverse, pour regagner leurs domiciles en fin de journée. Outre l'effort physique colossal, ils sont exposés à tous les dangers sur leur chemin «, déplore un autre parent qui n'a pas manqué de rappeler que l'attente est grande mais l'impatience gagne désormais beaucoup de familles.