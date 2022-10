La célébration de la fête religieuse du Mawlid Ennabawi était l'occasion pour les habitants originaires du village Ath Ali Outmim de se rencontrer. Une aubaine pour les autochtones de se connaître et de réfléchir aux perspectives d'avenir pour le village. En effet At Ali Outmim est un village presque déserté par ses habitants depuis la Guerre de Libération nationale. Il a été incendié et bombardé à deux reprises par l'armée française durant la révolution de 1954-62 et, depuis, ses habitants étaient contraints de quitter leurs terres pour se réfugier ailleurs dans la région et même dans des villes lointaines pour quelques-uns. Le souhait de toutes les familles de ce village n'était autre que de retourner un jour à leurs terres natales et à pouvoir profiter de la splendide nature de montagne et de tous ces produits de terroir, fruits de l'agriculture de montagne. Le rêve serait-t-il devenu réalité? En effet, durant cette rencontre, les membres de l'association du village informent, au plus grand bonheur des présents, que de bonne nouvelles seraient attendues. Il a été expliqué que le wali de Bouira, Abdelkrim Lamouri, récemment installé, durant une réunion avec les différentes associations de la région, en présence des directeurs de l'exécutif et des autorités locales représentées par le chef de daïra de M chédallah et les présidents des APC, est revenu sur les doléances des Ath Ali Outmi et a même pris des décisions à mettre à exécution dans les meilleurs délais. Mourad Chair, le président de l'association, fait savoir que le wali a donné son accord pour la réalisation d'une cité groupée qui permettra aux habitants un retour dans leur village. Pour rappel, l'assiette foncière est cédée par les habitants du village. Aussi, le président de l'association revient sur d'autres soucis qu'il semblerait avoir été pris en charge durant cette rencontre. Il informe que le directeur des ressources en eau prendrait en charge la réhabilitation de la fontaine

El Inser d'Ath d'Ali Outmim, cette fontaine de laquelle coule une eau des plus limpides et existait depuis des siècles, elle dessert, en plus des habitants du village tous les usagers de la Route nationale numéro 31 reliant Saharidj à la wilaya de Tizi Ouzou. D'autres membres présents à la réunion ont fait savoir également que la direction de l'énergie et les services de la Sonelgaz ont promis d'entamer les travaux de raccordement à l'électricité dans les plus brefs délais. Les mêmes membres appellent les habitants à préparer au moins un mur ou un pilier où sera installé le compteur d'électricité, en attendant la construction des maisons. Ce n'est pas tout, en effet, la réhabilitation de la mosquée du village serait prise en charge par la direction des wakfs et les services des forêts à leur tour assureront la réalisation de plusieurs pistes forestières qui permettront les déplacements des citoyens mais aussi des interventions rapides en cas d'incendie. Enfin, la cerise sur le gâteau n'était autre que redonner de l'âme à ces beaux massifs, la relance du tourisme de montagne. Là et pour rappel, le wali partant il y a quelque jours, Lekhel Ayat Abdessalam comptait beaucoup sur ce créneau et avait même tracé une feuille de route pour cette région du Djurdjura, et par conséquent, les citoyens ont entamé des démarches dans ce sens. L'actuel wali semble également impressionné par la beauté de cette région; lors de la célébration de la Journée internationale du tourisme, il avait clairement montré son intention de promouvoir le tourisme de montagne.

En effet, ce créneau serait un vecteur indiscutable qui mettrait fin à de nombreux soucis des habitants des montagnes. Une nature féerique, un climat merveilleux et des terres fertiles. Une région touristique par excellence. Depuis Imezdurar, Ath Hemad, Iliten, Tala Rana, Iwakuren, jusqu'à Tala boudi, dans la commune d'Aghbalou, ce sont tous des villages de montagnes qui pourront retenir les touristes des quatre coins du pays et même de l'étranger. Il suffira juste de réhabiliter les vielles battisses en gîtes touristiques, et d'assurer les commodités nécessaires, à savoir les accès, l'électricité, etc. En effet, louer sa maison et vendre les produits agricoles de terroir suffiront pour garantir une meilleure vie aux jeunes des montagnes et à leurs familles. La promotion du tourisme de montagne diminuerait le chômage chez les jeunes et apporterait un plus pour l'économie locale.