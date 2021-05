De bonnes nouvelles, il y en a à la pelle dans les dernières déclarations de Ammar Belhimer. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, est revenu, hier, dans un entretien accordé au site électronique Sahm Média, sur plusieurs questions d'actualité au centre d'intérêt du citoyen dont l'importation des véhicules, la hausse des salaires, le logement ou encore la fabrication du vaccin spoutnik v. Questionné sur les politiques portant sur l'industrie automobile, menées par les gouvernements précédents et la problématique de l'acquisition d'un véhicule, aujourd'hui, en Algérie, le ministre a tenu à rassurer quant à une accélération du traitement des dossiers de l'importation par le Comité ministériel mixte créé à cet effet, afin de permettre l'importation du plus grand nombre de véhicules, dans les plus brefs délais et avec le moindre coût possible. Certes, Ammar Belhimer n'a pas donné de date fixe concernant l'arrivage des premières voitures importées, il n'empêche que son annonce est rassurante à plus d'un titre. Critiquant les politiques adoptées depuis une vingtaine d'années et qui «ont coûté au Trésor public d'énormes sommes d'argent sans atteindre les objectifs escomptés», le ministre a rappelé que le gouvernement a procédé à la refonte globale du système juridique de l'industrie automobile afin non seulement de répondre aux besoins des citoyens, mais aussi d'asseoir une véritable base industrielle. Sur le logement, l'autre question épineuse au centre des préoccupations du citoyen, le porte-parole du gouvernement a confirmé la réalisation du programme d'un million de logements, tous segments confondus, durant le quinquennat 2020-2024. Dans le détail, le ministre a fait état du lancement des travaux de 200000 logements publics locatifs (LPL). Il a annoncé également 70000 unités de la formule LPA (logement promotionnel aidé), 40000 unités pour la nouvelle formule du logement promotionnel locatif et 40000 au-tres de type Aadl. La part du lion est réservée au logement rural avec l'octroi d'une aide pour la construction à pas moins de 400000 logements. Pour Ammar Belhimer, il est exagéré de continuer à parler de crise du logement, après les programmes quinquennaux successifs qui ont abouti à la réalisation de pas moins de 4,6 millions de logements, dont près de 4 millions ont été construits dans le cadre de formules publiques. Revenant sur la décision du président de la République portant sur la hausse du salaire minimum garanti et l'exonération des petits salaires de toute charge fiscale, le ministre a déclaré que l'initiative du chef de l'Etat visait à soutenir les personnes à faibles revenus malgré les difficultés financières que traverse le pays en raison de la double crise économique et sanitaire. Mais, il ne s'agirait là que d'une solution parmi d'autres sur lesquelles travaille encore le gouvernement afin d'augmenter le pouvoir d'achat du citoyen, et diversifier l'économie nationale, a expliqué Belhimer ne manquant pas de rappeler le maintien du soutien social qui dépasse les 10 milliards de dollars. Et en évoquant les efforts déployés pour le lancement de l'économie et sa libération de la dépendance des hydrocarbures, Belhimer annoncera que le secteur du tourisme figure en bonne place dans le plan de développement économique qui permettra ce changement. Concernant le dossier de fabrication du vaccin spoutnik V en Algérie, le ministre fera savoir que les efforts se poursuivent pour une disponibilité effective du vaccin en septembre prochain, comme annoncé par le président de la République. Il a enfin parlé du soutien de son département à la création des sites Web affirmant que son objectif est d'atteindre au moins 100 sites Web domiciliés en Algérie avec l'extension de nom de domaine.dz qui vont bénéficier «très probablement» de l'aide de l'Etat via l'Anep.