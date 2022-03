Conformément aux instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune, la direction de la santé et de la population vient de lancer la deuxième étape de sa campagne de sensibilisation intitulée ainsi« Votre santé est notre intérêt » au profit des zones d’ombre. Pour cette seconde étape- du 22 au 31 mars- des équipes médicales ont été mobilisées par la DSP, pour des déplacements réguliers vers 69 zones d’ombre lors desquels, des consultations médicales seront pratiquées. Pour cet objectif, des spécialistes en pédiatrie, en pneumologie, médecine interne et en gynécologie sont sur le terrain. Des opérations de vaccination sont aussi prévues, entre autres, contre la Covid-19 et la grippe. À noter qu’en 2021, la DSP avait mené la même campagne, organisée en trois sorties. La première s’est soldée par la visite de 63 zones d’ombre lors de laquelle 2495 consultations ont été effectuées. La seconde avait touché 96 zones d’ombre pour 2740 consultations comptabilisées, alors que la troisième sortie a connu la visite de 40 zones d’ombre avec 1007 consultations, soit un total de 6242 consultations sur 199 zones d’ombre. Des vaccins ont été donnés ainsi que des médicaments. Ainsi, après le village Belatrache mardi dernier, la DSP a été, hier, avec son équipe médicale à Tafrent et aujourd’hui à Kef Lakhel. Les autres zones d’ombre suivront.