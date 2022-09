Une première dans les annales du Système éducatif national à Annaba. Une opération de distribution de tablettes tactiles au profit de plusieurs établissements scolaires dans le cycle primaire est en cours de finalisation. La direction de l'éducation de la wilaya d'Annaba a entamé la distribution des tablettes électroniques pour les établissements scolaires du primaire à travers la wilaya. L'opération se poursuivra pour couvrir les établissements restants, en prévision de la rentrée scolaire 2022/2023, prévue mercredi prochain. Une date qui verra l'expansion de l'utilisation des tablettes électroniques dans les écoles primaires comme mesure, entre autres, pour réduire le poids du cartable scolaire. Ainsi, un nombre important d'écoles primaires à Annaba sera doté de cet outil tactile et de ses accessoires dans le cadre du programme des 1629 établissements d'enseignement devant en bénéficier. Une utilisation pour laquelle il faut assurer une couverture internet de qualité. Pour l'heure, on ne sait pas si les élèves de 3e année primaire, concernés par l'introduction de la langue anglaise, y trouveront la matière incluse dans ces programmes numérisés, mais l'entrain reste de taille. L'usage de la tablette électronique a pour objectif premier de faciliter les cours aux élèves et de réduire le poids du cartable, notamment au niveau du cycle primaire. Pour ce faire, le ministère de l'Education nationale a appelé à assurer le suivi du projet d'école numérique, dans les écoles primaires qui seront équipées de tablettes tactiles numériques. Les directeurs de l'éducation doivent fournir les conditions matérielles et organisationnelles de la mise en oeuvre du projet en coordination avec les collectivités locales et les thérapeutes, tout en assurant la préparation des équipes pédagogiques des écoles concernées à adhérer au projet. Il est à noter que la direction de l'éducation de la wilaya d'Annaba a organisé, la semaine dernière, un processus spécial de formation au profit des inspecteurs de l'enseignement primaire pour la langue arabe et la langue française sur l'utilisation de la pédagogie et de la tablette électronique en prévision de la prochaine rentrée scolaire. Les inspecteurs formés durant les deux jours auront pour mission d'assurer le bon déroulement des premières opérations pilotes d'utilisation des tablettes digitales dans des écoles sélectionnées de l'enseignement primaire, dans la wilaya, à la rentrée scolaire. Cette formation vise à concrétiser la transformation numérique dans les écoles pilotes en généralisant les méthodes pédagogiques intelligentes et à diffuser les nouveaux usages numériques, une meilleure maîtrise du temps pédagogique et plus d'efficacité en termes de communication avec les élèves. Leur mission porte également sur la sensibilisation des enseignants à l'utilisation de la tablette digitale et aux méthodes d'apprentissage numérique dans deux volets différents, pédagogique et technique. Autrement dit, l'enseignant doit parfaitement choisir les sujets dans lesquels il utilise la tablette digitale. Il faut inciter les enseignants à une utilisation optimale des moyens numériques en classe. En attendant le jour «J», la direction de l'éducation de la wilaya d'Annaba poursuit la mise en place des dernières touches dans le cadre de ses préparatifs de la nouvelle rentrée scolaire, en prenant de nombreuses mesures afin d'assurer une reprise confortable pour la communauté des élèves et le collectif des enseignants.