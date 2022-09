C'est parti. La digitalisation graduelle du secteur de l'éducation est lancée au grand bonheur des partisans de la modernisation de l'école. À l'instar du reste du pays, la capitale de l'Ouest du pays, Oran, n'est pas à l'écart de toutes ces mutations. La direction de l'éducation fait état de «l'équipement de 14 écoles en tablettes électroniques». Le recours à ce dispositif vise l'allègement du poids du cartable. D'ailleurs, le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belaâbed, a, en ce sens, annoncé la mise en place de plusieurs mesures à exécuter dès cette rentrée scolaire. Cette série de décisions entre dans le cadre de la réforme du système éducatif. Dans ce sillage, il a, de prime abord, fait état de «l'équipement progressif de 1.600 écoles primaires par des tablettes électroniques, en plus de l'utilisation du livre électronique et de la consolidation des sports scolaires». Ainsi, et pour la premier fois dans les annales de l'école algérienne, le livre numérique sera téléchargeable, à titre gratuit, au bénéfice des élèves du cycle primaire, dont le nombre avoisine les 5,2 millions. Cette nouveauté s'ajoute, également, à l'utilisation de la version papier du livre scolaire. D'autre part, la même direction a fait état de la mobilisation d'un budget de 600 millions de dinars dédiés à la restauration de plusieurs établissements et des cantines scolaires. Il s'agit de 11 écoles primaires, six nouveaux collèges et autres du palier secondaire, en plus de l'intégration de 1000 enseignants aux postes de contractuels. Les services en charge de la préparation pour la rentrée scolaire font état de l'aménagement de 56 écoles réparties à travers l'ensemble des pôles d'habitations des 26 communes de la wilaya

Les mêmes services indiquent «avoir pris en charge certains problèmes techniques portant sur les réserves émises sur les travaux de la réalisation de trois autres établissements. En parallèle, les entreprises, ayant décroché les projets, ont été convoquées pour leur faire part des mesures prises et leur remplacement par d'autres entreprises qui se sont engagées à «réparer le tort constaté» qu'elles ont «perpétré». Il s'agit d'une école située dans la cité des 900 Logements de Chekloua, du collège d'enseignement moyen de Tafraoui et celui de la commune de Gdyel. Sur un autre registre, plus d'une dizaine d'établissements scolaires destinés aux trois paliers, devant être livrés à l'occasion de l'actuelle rentrée scolaire, risquent de faire l'objet d'actes de vandalisme. Et pour cause, le gardiennage et la sécurité interne font défaut. Ces écoles sont réalisées dans les localités de Tafraoui, Gdyel et Cheklaoua. Cette dernière localité est située à quelques encablures du centre urbain du Grand Oran. À cela s'ajoute la lancinante question liée à l'absence des employés de nettoiement dans plusieurs écoles.