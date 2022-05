Selon des sources diplomatiques algériennes, il n'a jamais été question des relations entre l'Algérie et le Maroc durant les entretiens que le ministre saoudien des Affaires étrangères a eus avec les officiels algériens,. « Ce dossier n'a pas été évoqué au cours desdits entretiens mais plus encore, la position officielle algérienne est on ne peut plus claire a propos de toute incitative de médiation quelle qu'en soit la nature», indiquent ces sources, précisant dans ce sens que les raisons ayant présidé à la décision de rupture des relations (avec le Maroc) «n'ont pas changé et la position de l'Algérie, a cet égard, ne changera pas non plus». De ce fait, aucune initiative n'est sujette à discussion «car il s'agit d'une décision souveraine fondée et justifiée par la responsabilité pleine et entière du Maroc dans la détérioration de nos relations bilatérales», insistent les mêmes sources.