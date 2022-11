Le projet algéro-allemand dans l'environnement, Filrec, est au centre de démarches d'évaluation visant à assurer un meilleur pilotage à cette vaste entreprise dans le secteur du recyclage et de la récupération des déchets en Algérie. Il s'agit d'un projet ambitieux intégrant des solutions durables dans le traitement des déchets, à travers la création d'un centre national des systèmes de collecte et de recyclage des déchets, a annoncé un communiqué du ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables. Plusieurs cadres et experts relevant du secteur de l'environnement des deux pays, ainsi que d'autres représentants de différents secteurs ministériels, sont impliqués dans cet important projet bilatéral de coopération. Pour le côté allemand, c‘est l'Agence allemande de coopération internationale pour le développement (GIZ), qui s'occupe de la gestion conjointe de ce projet d'envergure. L'Allemagne qui est considérée, à juste titre, comme un leader mondial en matière de gouvernance écologique, s'intéresse à cette coopération de près. L'implantation depuis les années 70 en Algérie de la GIZ, témoigne de cette teneur des relations bilatérales entre deux pays. De par sa position géostratégique et géographique, l'Algérie peut jouer un rôle clé et majeur dans toute la région de l'Afrique du Nord, mais influe également sur le reste du continent.

Travaillant pour le compte du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement, la GIZ a réussi à tisser tout un réseau d'acteurs, d'experts et de collaborateurs, à travers le territoire national. En effet, l'agence allemande dispose d'un réseau étoffé de 142 collaborateurs et collaboratrices dans le pays, dont 18 experts expatriés. S'appuyant sur l'expertise allemande pour faire aboutir ses objectifs environnementaux, l'Algérie a développé plusieurs axes de coopération bilatérale avec ce pays autour de «la politique environnementale et la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables avec des projets dans des domaines tels que la gestion durable des ressources naturelles, la conservation de la biodiversité, la gouvernance climatique, la gestion des déchets et la promotion de technologies et d'innovations respectueuses de l'environnement». Pour le côté allemand, ces projets de coopération concourent également, «en plus de la protection de l'environnement, notamment à l'instauration d'une économie verte et ainsi à la création d'emplois et la réduction de la pauvreté». L'Algérie reste pionnière, dans le Nord de l'Afrique, en matière d'adaptation et d'actualisation de son arsenal législatif sur la protection de l'environnement et la promotion de solutions vertes dans la gestion des grands dossiers. Depuis ces dernières années, l'Algérie a placé les questions écologiques au coeur de ses préoccupations en adoptant des lois conformes aux exigences mondiales. Les politiques publiques ont également évolué, à travers l'adoption d'une gouvernance soucieuse des questions environnementales et la préservation des écosystèmes écologiques existants. «La coopération algéro-allemande a pour objectif d'appuyer la mise en oeuvre de la législation environnementale très avancée pour la région et de contribuer à une politique intégrée de l'environnement grâce au renforcement des compétences en matière de planification et de coordination intersectorielle», note un document de cette agence de coopération allemande.