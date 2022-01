Plusieurs Routes nationales et chemins de wilayas sont coupés à la circulation à Bouira, Tizi Ouzou et Bejaïa, en raison de l'amoncellement de neige, suite aux dernières intempéries enregistrées, ont indiqué, hier, les services de la Gendarmerie nationale. Dans la wilaya de Bouira, la Route nationale (RN) 15 reliant les wilayas de Bouira et de Tizi Ouzou est coupée à la circulation au lieudit Koul, dans la commune d'Aghbalou, en raison de l'amoncellement de neige. À Tizi Ouzou, celui-ci a entraîné la fermeture de la RN 15 reliant les wilayas de Tizi Ouzou et de Bouira au niveau de Fedj Tirourda, dans la commune d'Iferhounène, de la RN 30 reliant les wilayas de Bouira et de Tizi Ouzou au niveau de Tizi N'Kouilal, dans la commune de Tassaft, la RN 33 reliant les wilayas de Bouira et de Tizi Ouzou au lieudit Assoul dans la commune d'Aït Boumehdi. Dans la même wilaya, le chemin de wilaya (CW) 253 reliant les wilayas de Tizi Ouzou et de Béjaïa est coupé au niveau de la commune d'Illilten et le CW 09 reliant les wilayas de Tizi Ouzou et de Bejaïa est coupé au niveau du village Mezguène, dans la commune d'Illoula Oumalou, en raison de l'amoncellement de la neige. Dans la wilaya de Béjaïa, les chutes de neige ont bloqué la RN 26 A reliant les wilayas de Béjaïa et de Tizi Ouzou, au niveau de la commune de Chellata. Les services de la Gendarmerie nationale appellent les usagers de la route à davantage de prudence et de vigilance.