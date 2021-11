Cette semaine, tous les procès des ex- hommes politiques et d'affaires ont été reportés. Au tribunal de Sidi M'hamed, le pôle pénal spécialisé dans les crimes financiers et économiques a décidé, hier, de reporter le procès de l'ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal, et de son ancien directeur de cabinet, Mustapha Rahiel, au 22 novembre à la demande du collectif de défense. Sont également poursuivis dans cette affaire l'ancien wali de Béjaïa, Ouled Salah Zitouni, l'ancien secrétaire général de cette wilaya ainsi que l'homme d'affaires Laâlaoui Mahmoud. Le même pôle a décidé de reporter au 29 novembre courant, l'affaire de l'ancien wali de Djelfa, Hamana Guenfaf, poursuivi pour des chefs d'accusation liés à la corruption. La décision du report est également intervenue à la demande de la défense. Les accusés dans l'affaire de Condor, les frères Benhamadi, devront, eux aussi, revenir vers le tribunal de Sidi M'hamed la semaine prochaine, 15 novembre. Leur procès a été reporté suite à la demande de la défense qui a également introduit une demande de libération rejetée de l'accusé Omar Benhamadi. Les propriétaires du groupe et les coaccusés sont poursuivis entre autres pour blanchiment d'argent et dilapidation de deniers publics, incitation d'agents publics à exploiter leur influence pour l'obtention d'indus avantages, et financement occulte de partis politiques. Dimanche, c'est le procès de Mahieddine Tahkout qui a été renvoyé au 21 novembre. L'homme d'affaires est poursuivi pour corruption aux côtés d'anciens responsables, dont les deux anciens Premiers ministres, Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia. Le report a aussi été décidé sur demande du collectif de défense. L'affaire a été réinscrite au rôle de la 6e chambre pénale de la cour d'Alger, après que la Cour suprême a rejeté, en mai dernier, tous les pourvois en cassation introduits par les accusés et accepté celui du parquet général concernant la décision rendue pour certaines accusations et la peine prononcée à l'encontre de certains accusés.