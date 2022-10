Les recettes, en provenance de «l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) et l'impôt sur la fortune», demeurent en deçà des attentes. Et ce au détriment du principe de l'égalité devant l'impôt. C'est ce qu'a relevé la Cour des comptes dans son rapport d'appréciation sur l'avant- projet de loi portant règlement budgétaire pour l'exercice 2020. La faiblesse dans les montants recouvrés pour ces deux catégories d'impôts s'explique particulièrement par «les difficultés rencontrées par les services de l'assiette fiscale dans la détermination de la matière imposable en raison, notamment du manque de recensement périodique, de la récurrence des phénomènes d'évasion et de fraude fiscales et le non-élargissement des opérations d'inspection». En revanche, le rapport relève de manière récurrente «la prédominance des recouvrements par mode de retenue à la source et de paiement spontané».

La Cour des comptes cite à titre d'exemple, l'IRG salaire, qui a procuré, à lui seul en 2020, la presque totalité de recettes de cette catégorie d'impôt: «785,797 Mrds de DA sur un total de 867,204 Mrds de DA de recettes de cette catégorie d'impôt». Le rapport a également relevé «des prévisions peu maîtrisées au niveau de certaines catégories d'impôt, en dégageant «des moins-values importantes». Tel est le cas des produits sur le revenu global, ayant enregistré un montant de -44 Mrds de DA, l'impôt sur les bénéfices des sociétés (un montant de -79,68 Mrds de DA), produit de l'enregistrement et du timbre (- 13,43 Mrds de DA) et les produits des contributions indirectes (un montant de -22,27 Mrds de DA). L'aggravation des restes à recouvrer est également constatée. La baisse enregistrée en 2020 en matière de ressources ordinaires (-7,05%) a confirmé la tendance baissière enregistrée dans les exercices précédents. Le recouvrement des droits constatés est faible privant le Trésor public de recettes, ce qui a conduit à «l'aggravation des restes à recouvrer». Le montant détenu par les directions des impôts de wilaya et la direction des grandes entreprises s'élève, au 31/12/2020, à 13 838,57 (contre 13 813,47Mrds de DA en 2019) dont 5 821,133 Mrds de DA afférents aux dettes fiscales (42,06% contre 37,81% en 2019). Dans ce contexte, la Cour des comptes recommande de pallier les dysfonctionnements et insuffisances qu'elle relève, de façon récurrente, dans la gestion du budget de l'État, en vue de maîtriser le déficit budgétaire. Et ce, à travers la poursuite des efforts visant la maîtrise de l'assiette des ressources ordinaires, le parachèvement des opérations de classification des dettes fiscales selon leur recouvrabilité et l'adoption d'une démarche basée sur la performance qui fixe à chaque gestionnaire des objectifs en matière de recouvrement des recettes fiscales à atteindre et des indicateurs permettant l'évaluation des résultats atteints en la matière (Directions des impôts de wilayas et DGE).

Elle préconise la rationalisation des dépenses publiques, notamment celles liées aux transferts sociaux, à travers la mise en place d'une politique de soutien ciblée et l'octroi des avantages fiscaux suivant des objectifs à atteindre en matière de création d'emplois et de valeurs ajoutées en veillant à l'évaluation de leur impact. Elle recommande aussi le renforcement de la préparation budgétaire par l'intégration des dépenses imprévues qui ne sont inscrites dans le budget général et la maîtrise des prévisions budgétaires à même d'établir une budgétisation réaliste des charges de l'État et l'amélioration de la qualité d'inscription et de mise en oeuvre des programmes d'équipement et de proposer, au financement, les seuls projets ayant atteint un niveau de maturation requis, pour éviter les retards dans leur réalisation, ainsi que le recours récurrent à des réévaluations insoutenables pour le Trésor public.