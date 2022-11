Une nouvelle formule de financement des entreprises voit le jour en Algérie. Il s'agit du Fonds algérien d'investissement ou Algerian investment fund qui fait des rallonges financières qui vont jusqu'à 14 millons de dollars; un seuil jamais atteint jusque-là dans l'appui financier aux entreprises algériennes. Fruit d'un partenariat entre la Banque Nationale d'Algérie BNA et la Banque Extérieure d'Algérie BEA. Récemment créé, il est opérationnel, désormais. «Notre ticket de prise de participation peut aller jusqu'à un milliard six cent millions de dinars, soit 160 milliards de centimes, l'équivalent de 14 millions de dollars» indique le directeur général de l'Algerian investment fund AIF, Djemmal El Hocine.

L'AIF devient ainsi associé avec son partenaire et en fonction des négociations, l'AIF sort du partenariat au bout de 5 ou 7 ans, donnant ainsi à son partenaire la possibilité d'hériter d'une richesse et d'une structure financière consolidée, et devenant dans la foulée solvable auprès des banques. Vingt et un dossiers sont présentement en lice dont trois ont déjà bénéficié d'un accord pour prétendre à ce financement, poursuit Djemmal El Hocine.

Ce dernier fait savoir que ces aspirants au financement sont issus de plusieurs secteurs, dont celui des services, de la transformation et de la production. «Dans cette première phase, nous multiplions les actions de communication en vue de faire connaître notre offre, et d'arrêter une feuille de route en collaboration avec la Chambre de commerce pour démarcher les opérateurs à l'échelle du territoire national afin de mieux faire connaître les atouts du capital investissement», ajoute le même responsable.

Il s'agit là de finances modernes et l'entreprise a tout à gagner en adoptant ce mécanisme de participation, comparativement aux formes de financement classique,suggère Djemmal El Hocine qui précise, néanmoins que les formes hybrides de financement sont également possibles, l'entreprise pouvant recourir aux formes classiques et la nouvelle formule. C'est-à-dire la levée de la dette et la levée des fonds propres,fait-il savoir. Djemmal El Hocine signale que dans cette approche inédite, les risques sont partagés entre l'AIF et son partenaire.

Notons que cette formule de financement voit le jour, alors que le débat sur le taux d'intérêts bancaires bat son plein, notamment lors de la crise sanitaire dont l'impact aura été lourd sur les entités économiques, avec en toile de fond, un taux d'inflation de 7%. Aussi, nombreuses auront été les banques à avoir été décriées et épinglées sur les deux volets: traitement des dossiers et accès aux crédits. Crédits que l'on a d'ailleurs qualifiés d'inadaptés en matière de délais et de remboursement.

Nombreux sont donc les acteurs de la finance, particulièrement à l'occasion de la 2eme édition Algeria invest conference ou conférence sur l'investissement, à appeler à corriger les incohérences et à lever les contraintes, tout en privilégiant une logique de marché à même d'instaurer une saine concurrence et un jeu d'émulation propices à l'appel de capitaux. «Nous devons d'abord balayer devant notre porte, avant d'espérer voir arriver les investissements étrangers», affirme-t-on par ailleurs. Toutefois, l'on signale que l'Algérie a «fait un effort considérable pour diversifier le financement, avec à la clé la bonification des taux d'intérêt pour encourager l'investissement». Des experts rappellent enfin l'importance de financer les entreprise tout en leur «laissant le temps d'engraisser», surtout que le taux de mortalité des entreprises devient important. «Il faut que la communauté des banques se concerte pour mettre au point une stratégie et accorder les violons pour sauvegarder les entreprises algériennes», recommandent-ils.