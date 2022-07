De nombreux quartiers de la commune de Mouzaïa (ouest de Blida) ont été privés d’eau potable à cause d’un vol d’équipements au niveau d’un forage alimentant cette partie de la région, a indiqué, hier, l’unité de Blida de l’Algérienne des eaux. L’ADE de Blida a enregistré, hier, un vol au niveau du forage d’eau de Talaouelma, à l’origine d’une perturbation dans la distribution d’eau potable dans les quartiers des fermes N20-21-23 et « Haouch Rouis » de la commune de Mouzaïa, a ajouté la même source, déplorant « ce type de comportements irresponsables affectant négativement le service public fourni par l’entreprise, qui a pris toutes les dispositions nécessaires », est-il précisé. La même source a signalé une autre coupure d’eau potable au niveau des cités « pôle Aadl Sefsaf », «18 martyrs » et « l’hôpital » de la commune de Meftah, et des quartiers de la localité de Djebabra, à partir d’aujourd’hui, en raison d’une importante fuite d’eau dans la conduite principale de pompage, de 400 mm de diamètre. Un programme provisoire a été mis au point pour la distribution d’eau aux citoyens à partir de camions citernes, a informé l’ADE de Blida, rassurant ses clients quant au retour progressif de la distribution d’eau potable, dès l’achèvement des travaux de réparation de cette fuite.