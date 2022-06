Le gouvernement met les bouchées doubles pour venir à bout du phénomène de l'ensablement des ports de pêche. Le ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi, annonce une manne financière spécialement dédiée au dragage et au curage des bassins. Cette enveloppe financière permettra de résoudre le problème d'ensablement de 11 ports de pêche le long du littoral, a fait savoir le ministre qui a précisé que son secteur avait mené un travail de coordination avec d'autres départements ministériels dont celui des finances, celui des transports et celui des travaux publics en vue de résoudre le problème d'ensablement au niveau des ports. «Des instructions ont été données par le Premier ministre pour débloquer une enveloppe financière dédiée à la prise en charge de 11 ports de pêche répartis sur le littoral national» a indiqué le ministre lors de sa réponse devant les membres du Conseil de la nation sur le projet de loi complétant la loi 01-11 de juillet 2001 relative à la pêche et à l'aquaculture. Selon le ministre, la gestion des ports de pêche constitue, désormais, une priorité pour le gouvernement. Ce dossier avait été officiellement ouvert sur décision du Conseil des ministres tenu en mars dernier. Ce qui permettra, a-t-il dit, de «faire un état des lieux sur la situation des ports et proposer les solutions idoines permettant de développer les infrastructures des ports de pêche et protéger les professionnels du secteur». Salaouatchi a, par ailleurs, fait état de 23 opérations de réaménagement (études comprises) proposées au projet de loi de finances 2023, signalant qu'il s'agit de projets ambitionnant la création d'emplois et le renforcement de la production nationale en coordination avec les chambres locales de la pêche et de l'aquaculture. Salaouatchi a, en outre, indiqué, à propos de l'exportation des produits halieutiques, que son secteur oeuvrait à la «définition d'un modèle de production et de consommation des produits halieutiques», rappelant «l'exportation en 2021, de 8 millions USD grâce à la pêche au thon rouge». «Les exportations, durant cette année, devraient augmenter en raison du coût élevé du thon rouge sur le marché international, outre l'augmentation du nombre de navires participant à la campagne de pêche au thon à 31 navires», a-t-il poursuivi. Il s'agira aussi de mettre en place une stratégie pour développer la pêche, lever les obstacles qui entravent son essor et relever le défi de la construction des grands navires. Un objectif réalisé cette année, selon le ministre, grâce à la construction des deux premiers grands navires qui fendent actuellement les eaux territoriales de Malte dans le cadre de la campagne de pêche au thon. Parallèlement au développement des ports de pêche, il est également question de développer les ports de plaisance, dont la capacité à renflouer les caisses du Trésor n'est plus à démontrer. Le schéma directeur maritime qui jette ses ponts jusqu'en 2025, présente, rappelons-le, un ambitieux programme de réaménagement du littoral, lequel comprend une vingtaine de projets, portant notamment dans l'Algérois, le renforcement des jetées et l´aménagement de ports de pêche et de plaisance situés entre Aïn Taya et Zéralda. Rien qu'à Alger, nombreux sont les projets de ports de plaisance demeurés en jachère, faute d'un consensus réglementaire.