Le laboratoire pharmaceutique algérien LDM et le Centre de recherche en sciences pharmaceutiques (Crsp), ont organisé, hier, à l'université 3 de Constantine, une cérémonie pour annoncer la sélection de leur projet de recherche qui vise à mieux établir l'équivalence des médicaments génériques avec les médicaments de référence.

Le projet intitulé «Développement de méthode mathématiques d'évaluation et de prédiction de la similarité entre médicaments génériques et princeps», a été mené par une équipe mixte de chercheurs- développeurs issue des deux partenaires. Il traduit la volonté des pouvoirs publics et des opérateurs de la pharmacie de favoriser des projets de recherche, créant une interface de coopération entre le monde académique et le secteur socioprofessionnel. Dans un communiqué remis à la presse, il est souligné qu'après un processus d'évaluation par des experts scientifiques et une commission intersectorielle de plusieurs centaines de projets selon plusieurs critères de sélection socio-économique», à savoir, écrit le communiqué «l'impact du projet, l'importance du livrable, la faisabilité des solutions proposées et l'adéquation entre le projet et les préoccupations réelles du secteur socio économique». Le même communiqué soutient que «le projet vise à mieux établir l'équivalence des médicaments génériques avec les médicaments de référence devant être mené par une équipe mixte de chercheurs -développeurs issus des deux partenaires».