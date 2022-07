Effectuant une visite à Constantine, mercredi dernier, l'ambassadeur du Canada, Michael Callan, a réaffirmé «l'engagement de son pays à réussir les projets gagnant-gagnant avec l'Algérie». Dans ce contexte, il a tenu à souligner que «tous les efforts seront déployés pour faire aboutir un projet relatif à la gestion intégrée et la valorisation énergétique des déchets à l'échelle locale». Lors d'une rencontre-débat avec des investisseurs locaux, animée à la Chambre de commerce et d'industrie Rhumel (Ccir), le représentant de la diplomatie canadienne a qualifié ce projet d'«important pour les deux parties». Selon les propos des chargés du projet, sa réalisation devra être lancée à Constantine d'ici à 2023 pour un délai de 2 ans. Pour rappel, le projet en question a été initié en 2016 en partenariat avec un groupe d'entreprises canadiennes et dont toutes les études ont été finalisées en 2019. Il est prévu qu'il fera prochainement l'objet d'une rencontre d'évaluation entre le ministère de l'Environnement et les représentants de l'État canadien en vue de sa concrétisation. Lequel une fois opérationnel, «aura un impact au triple plan social, économique et écologique», selon les responsables locaux concernés qui ont fait part, dans ce sens, de plusieurs avantages qui seront générés par ce projet, notamment la création d'emplois via le réseau des microentreprises, la réduction des dépenses communales, la lutte contre le changement climatique et la réduction des besoins en matière d'assiettes foncières pour les casiers et centres d'enfouissement technique. Car, a-t-on estimé, «le projet est considéré comme une solution définitive au problème de saturation des CET». L'ambassadeur du Canada ne manquera pas à l'issue de ce débat d'ajouter que «les deux pays s'appuient sur une base solide permettant de développer davantage les relations bilatérales», lesquelles ont d'ailleurs été qualifiées par le diplomate de «très bonnes», rappelant par la même occasion que l'Algérie et le Canada possèdent une «histoire commune profonde et des coopérations diversifiées». Dans son intervention, l'ambassadeur a également soutenu que «la communauté algérienne établie au Canada constitue un facteur favorisant l'intensification des relations et la consolidation de la coopération entre les deux pays». Cela dit le diplomate vantera, «le potentiel énorme dont dispose l'Algérie dans plusieurs domaines dont les énergies renouvelables, les mines et la culture». Tout en insistant sur l'importance d'avantager l'esprit de confiance qui caractérise les relations entre les deux pays, Michael Callan a appelé au développement de la coopération de manière plus approfondie afin «de bâtir de nouveaux ponts pour des partenariats fructueux et des coopérations à long terme, et à investir aussi dans les domaines linguistiques».