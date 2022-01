Placé sous le microscope du premier responsable de la wilaya d'Annaba, le secteur de l'investissement s'avère être porteur d'irrégularités. Il s'agit, notamment de projets d'investissements implantés dans des endroits inappropriés. C'est ce qu'à révélé en marge de la réunion du délégué de la wilaya d'Annaba du médiateur de la République, en présence de Djamel Eddine Berrimi, wali d'Annaba, et des directeurs de l'exécutif. Cette réunion chiffrée a eu trait aux contraintes auxquelles font face les investisseurs locaux de la wilaya, dont les préoccupations se rapportent à l'implantation de nombreux projets d'investissements au sein de zones inappropriées, en raison de diverses considérations. Une situation qui ne relève pas de choix effectifs des autorités locales. Ce qui a contraint le premier responsable de la wilaya à crever l'abcès,une maniére d'agir, que certains responsables craignaient. En effet, il s'agit d'un héritage entaché de dysfonctionnements et d'actes, le moins que l'on puisse qualifier d'irréguliers, retenus à l'actif d'une gestion antérieure. Certains projets d'investissements ont été réalisés grâce au favoritisme et à la corruption.». Des propos qui en disent long sur l'indifférence des uns et la complaisance des autres parmi les ex-responsables qui se sont succédé au niveau de la wilaya d'Annaba. Une situation que les actuels pouvoirs locaux tentent de rattraper à travers la prise en charge des préoccupations entravant le secteur de l'investissement à Annaba. En effet, depuis la mise en place de la cellule d'écoute des investisseurs, présidée par le wali, les pendules ont été remises à l'heure. Il convient de souligner que cet organe d'écoute et d'accompagnement des investisseurs à Annaba, composé des directeurs concernés par le secteur de l'investissement dans la wilaya, est parvenu à lever les contraintes administratives et bureaucratiques. Au bout de sa 49éme réunion, plus de 445 dossiers ont été pris en charge et résolus. Outre les contraintes administratives freinant l'investissement, c'est le foncier industriel qui était l'autre frein au développement. En ce sens, le wali d'Annaba a, lors des visites d'inspection effectuées aux différentes zones industrielles de la wilaya, constaté de visu les assiettes foncières non exploitées. La décision de l'assainissement du foncier industriel a permis la récupération de dizaines d'hectares de terrains, restés otages de pseudos investisseurs. Une opération aussi salutaire qu'indispensable à même de mettre fin au phénomène de la spéculation qui a pris de l'ampleur au détriment du vrai investissement dans la wilaya d'Annaba qui dispose du potentiel humain et réactif, susceptible de créer la richesse et des postes d'emploi, mais surtout promouvoir le développement de l'économie locale, pilier de l'économie nationale. Ainsi, et conformément aux recommandations du président de la République d'accompagner les investisseurs et de lever les contraintes et difficultés auxquelles sont confrontés leurs projets, les pouvoirs locaux se sont engagés dans le renforcement et la relance du système économique pour créer le plus grand nombre d'emplois pour les jeunes à travers ces projets d'investissements.