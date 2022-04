Lors du Conseil des ministres d'avant-hier, le président de la République Abdelmadjid Tebboune, tout en saluant certains amendements contenus dans le projet de loi relatif aux relations de travail, a exhorté le gouvernement à préparer un projet de loi relatif à l'action syndicale plus étoffé, à la faveur de la concertation et le débat avec les professionnels.

Selon le communiqué des services de la Présidence, le projet de loi en question doit garantir une représentation effective des syndicats et assurer la promotion du volet socio-professionnel des travailleurs, loin des conflits politiciens qui ont vidé l'action syndicale de sa véritable essence. Ce qui semble loin d'être le cas dans cette mouture.

Aussi, le chef de l'Etat a donné des orientations au gouvernement pour préparer des statuts particuliers sectoriels pour éviter les contraintes rencontrées dans la gestion des secteurs, régis par la loi relative à la fonction publique. Ce «rejet» du projet de loi est loin d'être le premier du genre. C'est même le énième qui risque le rejet de «trop» pour un gouvernement de plus en plus loin de répondre aux attentes du chef de l'Etat qui aspire à concrétiser sur le terrain ses 54 engagements. En effet, lors du Conseil des ministres du

7 février, le président Tebboune a rejeté, pour la deuxième fois, les deux projets de lois sur l'information et l'activité audiovisuelle tout en chargeant le gouvernement de poursuivre l'enrichissement de ces deux textes de lois à travers «le renforcement des garanties de protection de la liberté d'expression et la précision dans les concepts y afférents».

Le même sort a été réservé, auparavant, au projet de loi sur l'investissement. En date du 13 mars dernier, le chef de l'Etat a exigé du gouvernement une loi revue de «fond en comble». Le président Tebboune avait ordonné au gouvernement d'enrichir suffisamment le débat, à travers la promulgation d'une «nouvelle loi revue de fond en comble pour la promotion de l'investissement». Selon les orientations du chef de l'Etat, la nouvelle loi doit consacrer le principe de liberté d'investissement et d'initiative et la stabilité du cadre législatif de l'investissement «pour une durée minimum de dix ans».

En somme, plusieurs dispositions sont jugées ambiguës ou ne sont pas assez claires et explicitées. À noter, que le texte, qui avait fait l'objet d'amendements substantiels et retouché auparavant par les précédents ministres de l'Industrie devrait encourager surtout les investisseurs étrangers, vu le nombre important d'avantages et facilitations d'investissement que contient le document.

Des signaux loin d'être rassurants pour un gouvernement qui aspire à asseoir une vision transparente de l'environnement des affaires en Algérie en quête de diversification économique. De mauvais augure pour la suite.

D'autant qu'une grande stabilité des textes de lois et une accélération de la digitalisation permettront l'amélioration du climat des affaires en Algérie et encourageront les investissements, notamment étrangers.

Alors que le président Tebboune compte promouvoir l'investissement local et les investissements directs étrangers (IDE), il est utile de souligner que la nouvelle loi sur les hydrocarbures n'est toujours pas promulguée. «Nous attendons avec impatience la promulgation de la nouvelle loi sur les hydrocarbures, l'année prochaine, car non seulement ça nous permettra de comprendre la manière avec laquelle le secteur des hydrocarbures sera réorganisé pour répondre aux attentes des partenaires économiques de l'Algérie, mais aussi dans quel contexte évolue ce secteur», a souligné le représentant du Premier ministre britannique pour le partenariat économique avec l'Algérie, Lord Richard Risby, à l'issue de ses entretiens avec plusieurs ministres du gouvernement algérien, dont ceux du Commerce et des Finances en marge du sommet «Algeria Future Energy».

En avril 2021, le chef de l'Etat avait annoncé que le projet de loi sur la déchéance de la nationalité algérienne acquise ou d'origine, a été retiré en raison de «l'interprétation erronée» qui en a été donnée. Autant de cafouillages qui sont loin de donner du crédit aux institutions de la République.