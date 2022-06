A l’occasion du débat général de la session annuelle du Bureau exécutif de l'Unicef qui se tient actuellement à New York, Russell a exprimé sa considération et ses remerciements à l’Algérie pour les «progrès significatifs» accomplis en matière de protection et de promotion des droits des enfants, notamment dans les domaines de l’éducation et de la santé. Réagissant à la déclaration du représentant permanent de l'Algérie, l'ambassadeur Nadir Larbaoui, elle a affirmé « la totale cohérence de son approche avec la vision de l’Algérie pour faire de l’Unicef une organisation innovante et résiliente pour défendre le bien-être des enfants dans un contexte de défis multiples ». Larbaoui a, par ailleurs, souligné que l'Algérie n'a ménagé aucun effort pour atteindre tous les critères internationaux de scolarisation des enfants. « Au cours des 25 dernières années, l'Algérie a, également, réalisé des progrès significatifs dans l'amélioration des conditions de santé des enfants et des mères », a-t-il rappelé.