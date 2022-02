L'Expression: Le ministère du Commerce vient de publier la liste d'une vingtaine de produits, interdits et jugés dangereux pour la santé, dont des compléments alimentaires sous forme de miel, chocolat et autres confitures et boissons énergisantes. Comment de tels produits ont-ils pu intégrer le marché national?

Mustapha Zebdi: En effet, ces produits intègrent nos marchés, à l'instar d'autres produits, car, malheureusement, il n'y a pas de contrôle de laboratoires systémiques. Ce qui fait que le marché est submergé de produits étrangers, qui ne disposent que d'un simple certificat d'analyse, sans qu'il y ait obligation d'un contrôle supplémentaire, ici en Algérie. C'est un problème énorme qui traîne depuis des années déjà et pour lequel, en tant qu'organisation, nous avons exigé la mise en place de telles procédures et mécanismes de contrôle des produits, ainsi que les composants et les substances dont il n'est fait mention nulle part dans les étiquetages ou les déclarations. Il faut savoir que nous avons trouvé des composants non hallal dans des produits qui circulent sur nos marchés. Donc, c'est un problème de santé publique et de moralité aussi.

La chaîne alimentaire des Algériens est constituée de produits ne répondant pas aux normes requises et échappant à tout contrôle. Comment l'état peut-il réguler ce domaine, qui représente un danger potentiel pour la santé des consommateurs? Et comment assurer un processus de traçabilité des produits?

Il faut savoir qu'il y a eu la création d'une Agence nationale de sécurité alimentaire, dont le professeur Bachetarzi, si mes souvenirs sont bons. C'est cet organisme qui doit veiller à réguler ce secteur névralgique du commerce intérieur. Cette agence doit, en fait, contrôler plusieurs aspects liés à l'intégration des produits alimentaires, notamment la qualité, la provenance, les composants, etc. Si les produits éligibles à l'intégration du marché national, représentent ou non un danger potentiel pour la consommation des Algériens. Ce sont ses attributions. En tant qu'organisation de défense des droits des consommateurs, nous n'avons jamais cessé d'interpeller et d'attirer l'attention sur des produits dangereux en circulation au sein du marché national. Nous devons nous doter d'un système de traçabilité infaillible et performant.

À l'approche du Ramadhan, nous avons en tête ce volume impressionnant de publicités qui encadrent le quotidien ramadhanesque des Algériens. La loi n'interdit-elle pas l'excès dans le volume, en quantité et en qualité, des campagnes publicitaires?

Avant de parler de la publicité, nous devons aborder la loi sur la publicité qui n'a pas encore pris effet. Nous manquons de textes réglementaires. C'est pour cela que nous disons, sans risque de nous tromper, qu'il y a un non-sens dans certaines campagnes, il y a des public ités mensongères, des publicités qui induisent le consommateur en erreur. Le mois de Ramadhan est sacré. C'est un mois de piété et de méditation. Malheureusement, certains opérateurs trouvent l'occasion de booster leurs produits.

La publicité mensongère est réprimée par la loi n°10-06 du 15 août 2010 modifiant et complétant la loi n°04-02 du 23 juin 2004. Comment est-il possible de fermer les yeux sur des dépassements, comme ces publicités sur les médicaments et les compléments alimentaires, sur le petit écran?

Il n'est plus question de fermer les yeux sur les publicités des médicaments et des compléments alimentaires, et même certaines publicités qui introduisent certains produits nocifs, dont l'excès de consommation constitue un danger sanitaire. Cela aussi, sans compter ces écarts comme ces publicités qui utilisent, à outrance, des enfants. Nous, en tant qu'organisation, nous n'avons pas les attributs des organismes officiels pour nous attaquer à ces phénomènes antiréglementaires. Ce sont des publicités qui, en matière de puissance et dans le volume de diffusion, dépassent nos capacités. Les pouvoirs publics sont tenus d'intervenir dans l'urgence, afin de réguler ce secteur et mettre un terme à cette anarchie, car la situation prend des tournures graves dans la tromperie et la tricherie.