La question des modalités et du cadre de financement de la campagne électorale ressurgit à l'occasion de chaque échéance électorale organisée dans le pays, au regard de la sensibilité et de l'influence directe de ce point sur la régularité et la transparence du scrutin. La majorité des formations politiques ont affirmé avoir recouru à leurs propres ressources financières, sans cacher leur aspiration à obtenir un soutien financier, conformément à la loi. De nombreux partis politiques à base populaire moyenne se trouvent face à la contrainte des dépenses de la campagne alors que cette question n'a pas préoccupé les partis à large base populaire qui se permettent de consacrer des ressources financières pour animer leur campagne. Certaines formations politiques ont exprimé leur aspiration à bénéficier du soutien financier de l'état, à l'instar du soutien accordé aux listes indépendantes, dans le cadre de la loi organique relative au régime électoral, notamment les partis nouvellement crées qui ne disposent pas de moyens financiers suffisants. Pour le candidat du parti El Fadjr El Djadid de la wilaya d'Alger, Abdelhalim Benbaibèche, les dépenses réservées à cette campagne sont issues des propres moyens du parti, relevant le besoin des jeunes de soutien financier, à l'image de celui accordé aux jeunes des listes indépendantes. De son côté, Nadir Boulegroune, un dirigeant au FLN, a fait savoir que le parti conduisait deux campagnes, la première supervisée par le SG du parti, alors que la deuxième est organisée au niveau local par les candidats de chaque commune. Et de préciser que le FLN a fixé, dans une note destinés aux candidats, le montant d'adhésion à 3 000 DA lors du dépôt du dossier de candidature, a-t-il souligné, ajoutant que la campagne n'est pas coûteuse, étant liée à l'action de proximité.