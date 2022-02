Plusieurs partis s'apprêtent a organiser leurs congrès ordinaires, prochainement. Ces assises sont censées, notamment insuffler «un nouveau souffle» à ces formations. Ces rendez-vous dessineront les perspectives politiques et organiques de ces partis à l'aune de la nouvelle distribution des rôles sur la scène politique.

Il s'agit, entre autres, de Talaie El-Houriyet, le FFS, le FLN et le RCD...etc. Cela intervient alors que les dernières échéances électorales n'ont pas vraiment chamboulé la carte politique. Le parti de l'ex-chef du gouvernement Ali Benflis qui a pris sa retraite politique à l'issue de l'élection présidentielle du 12 décembre 2019, a annoncé avoir obtenu une autorisation de la wilaya d'Alger pour tenir son premier congrès le 5 mars prochain à Alger. Le parti dirigé actuellement par le président de la Chambre nationale des notaires, Reda Benouanane, reste en butte à des divisions et des dissensions internes.

De même, le FFS s'attèlle à préparer son 6eme congrès, maintes fois rapporté,. Toutefois, la tâche ne sera, le moins que l'on puisse dire, pas «difficile» d'autant plus que lors de la phase post-sénatoriales, le parti a échoué à trois reprises consécutives à réunir son conseil national. Dans ce contexte, l'instance présidentielle du FFS, réunie ce samedi au siège national, conformément aux statuts du parti, a décide de mettre fin au secrétariat national et charge le premier secrétaire Youcef Aouchiche, de constituer un nouveau secrétariat national, peut-on lire sur le communiqué du parti. Le parti, faut-il le rappeler, a dû reporter son 6eme congrès ordinaire à une date ultérieure en septembre dernier. La date sera arrêtée par l'instance présidentielle en collaboration avec la commission préparatoire du congrès national (Cpcn). Selon nombre d'observateurs, le vieux parti d'opposition a surtout besoin d'un congrès «rassembleur». Au RCD, les préparatifs de son 6eme congrès ordinaire battent leur plein. Le rendez-vous est prévu au mois de juin prochain. Son président a annoncé son intention de ne pas briguer un troisième mandat.

L'actuelle direction du FLN arrivé en première position lors des élections législatives, des élections locales et les sénatoriales, avait prévu l'organisation de son 10eme congrès après la fin des échéances électorales. La date de ce rendez-vous n'est pas encore fixée. Le secrétaire général du parti s'est toujours défendu sur le fait que «les résolutions adoptées par le comité central en mai puis en août 2020 ont prévu le report du congrès jusqu'à l'achèvement du processus électoral».

Ses détracteurs «n'avaient jamais formulé la moindre objection sur ces décisions», avait-il appuyé lors de ses différentes sorties médiatiques. Les adversaires du secrétaire général du parti, Abou El Fadl Baâdji comptent organiser un rassemblement de protestation le mercredi prochain devant le siège du parti.

Par ailleurs, il n'est pas écarté que les indépendants qui disposent d'un important groupe parlementaire à l'APN et au Conseil de la nation, songent à tenir le congrès constitutif de leur futur parti politique. Le président de leur groupe parlementaire avait annoncé récemment que la création en cours de leur propre parti demeure «un projet sérieux».