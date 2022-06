Plusieurs cadres du FLN au nombre de plus d'une vingtaine, dont des députés, membres du Conseil de la nation ainsi que la P/APW d'Alger, Nadjiba Djilali sont introduits par la direction du parti devant la commission de discipline. «La commission de discipline, en présence de l'écrasante majorité de ses membres, continue d'examiner les dossiers qui lui sont soumis, à l'instar des membres du comité central qui se sont présentés aux récentes élections locales sur des listes d'autres partis politiques, ainsi que des parlementaires et de la présidente de l'APW de la capitale», a écrit le parti en début de cette semaine sur sa page facebook.

Deux actuels sénateurs de la wilaya de Jijel, l'ancien député et mouhafedh d'Hussein Dey(Alger), figurent également sur la liste noire. Les députés élus en juin 2021 sur la liste du parti à Mila, Saïda et à Alger sont convoqués devant la commission du discipline. En outre, la direction du parti a établi une liste des membres du Conseil de la nation non éligibles à occuper les postes dans les instances et organes internes de la chambre haute du Parlement. À ce propos, le SG avait révélé récemment que 20 membres du comité central qualifiés de «perturbateurs» n'ont pas été invités aux préparatifs du 11e congrès, dont la cérémonie d'installation, a été marquée par la présence de 332 membres du comité central sur 358 invités. Il a aussi rappelé que «pas moins de 31 membres du CC, qui se sont présentés aux dernières élections législatives et locales sur des listes d'autres partis, ont été radiés du parti, en appliquant strictement les dispositions de l'article 18 du règlement intérieur du parti». Selon le même responsable «le parti a enregistré 31 décès parmi les membres du CC, 11 démissions, 9 incarcérés dans des prisons, 40 exclus du parti».

Par ailleurs, Abou el Fadhl Baâdji maintient le suspense sur le prochain congrès, en indiquant que la date de ce rendez-vous sera fixée par la commission en fonction de l'avancement de ses travaux. Le SG a, en outre, lancé un autre chantier consistant en la suppression «d'une multitude de mouhafadhas et des kasmas parallèles» héritées du temps de Amar Saâdani. Pour Baâdji «la multiplication des mouhafadhas a occasionné des discordes au sein du parti, à la veille de chaque échéance électorale». «Certaines mouhafadhas sont devenues des républiques séparées, ce qui nous a contraint à les réunifier, à la satisfaction de tout le monde», avait-il précisé. Concernant les préparatifs du 11e congrès, le SG avait affirmé que «les cinq avant-projets de documents du congrès seront soumis à débat et pour enrichissement au niveau de la base et des congrès régionaux». Dans ce contexte, il avait évincé des rangs du parti au nom de la violation des textes du parti, tous les cadres et militants qui se sont présentés sur des listes rivales et indépendantes lors des élections législatives, locales et sénatoriales qui se sont déroulées respectivement le 12juin, le 27 novembre et le 5 février derniers.