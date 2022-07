Un détachement de navires de guerre de la flotte de la Mer Noire relevant de la marine russe a accosté dimanche au port d'Alger, dans le cadre des activités de coopération militaire algéro-russe, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN)."Dans le cadre des activités de coopération militaire algéro-russe, un détachement de navires de guerre de la flotte de la Mer Noir relevant de la Marine russe, composé du navire hydrographique KILDIN et du pétrolier Vice-amiral PAROMOV, a accosté, ce dimanche 17 juillet 2022, au niveau du port d'Alger", précise la même source."Cette escale, qui durera jusqu'au 19 juillet 2022, a pour objectif de renforcer les relations de coopération militaire bilatérale entre nos Forces navales et les Forces navales russes, l'échange d'expériences et la consolidation de la coordination entre les deux armées", souligne le communiqué.Après l'accostage du détachement de navires, la délégation russe a été reçue par le Commandant de la Façade maritime Centre, ajoute la même source.