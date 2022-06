Ils sont venus de partout: Alger, Béjaïa, Boumerdès, Oran, Bouira, Tizi Ouzou, Sétif, etc. pour rendre un vibrant hommage à leur chanteur préféré et à l'un des plus grands militants de la cause identitaire amazighe et de la démocratie.

Matoub Lounès, assassiné le 25 juin 1998, a encore drainé des foules immenses hier. Il a aussi rassemblé. Pour la 24ème année consécutive, les fans de Matoub n'ont pas raté ce rendez-vous annuel devenu incontournable, voire sacré.

À la première heure, hier matin, la route qui mène de Tizi Ouzou-ville au village Taourirt Moussa a été prise d'assaut par ceux aux yeux desquels Matoub est un repère et un symbole dont ils ne cessent de s'abreuver depuis toujours. Comme d'habitude, deux escales se sont imposées aux milliers de visiteurs: Tala Bounane, lieu de l'assassinat du rebelle et Taourirt Moussa, village natal de l'artiste assassiné.

Les visiteurs ont déposé des gerbes de fleurs aux deux endroits dans un climat de vive émotion. Mais c'est surtout au village Taourirt Moussa que l'affluence a été des plus grandioses.

L'émotion également. Des citoyens, toutes tranches d'âge confondues, des femmes, des vieilles, des enfants, tous faisaient escale devant la tombe de Lounès, en fredonnant ses chansons, posant pour une photo et déposant des fleurs avant de céder leurs places aux suivants. Parmi les personnalités politiques présentes à ce recueillement, on peut citer le tout nouveau président du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) Athmane Mazouz, l'ancien Premier secrétaire du Front des forces socialistes (FFS) Ali Laskri, etc. Des artistes aussi étaient au rendez-vous ainsi que d'anciens joueurs, notamment ceux de la JSK, club fétiche de la Kabylie dont Matoub était un fervent supporter.

La cérémonie de recueillement d'hier a connu son summum quand les responsables et les animateurs de la Fondation Matoub ont déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du rebelle au moment où sa voix résonnait à des centaines de mètres à la ronde tout comme ses portraits étaient brandis à l'infini par les présents.

«Assa azekka, Lounès yella yella», était le slogan qui revenait le plus sur les lèvres des visiteurs, montrant ainsi, si besoin est, l'immortalité d'un artiste qui a marqué les esprits comme personne d'autre ne l'a fait et qui a chanté la vie sous toutes ses facettes mieux qu'aucun autre. Jusqu'à 15 heures, les amoureux du rebelle affluaient encore à Taourirt Moussa, un village devenu mythique au fil des années et que Matoub a immortalisé à sa manière, dans plus d'une chanson.