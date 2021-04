Quelles mesures de protection ont été prises par le ministère du Travail en faveur des travailleurs? Dans ce sillage, le ministre du secteur,

El Hachemi Djaâboub, a déclaré que «1 970 contraventions ont été dressées en 2020 pour non-respect de la santé et de la sécurité au travail». Il a ajouté que «ce chiffre est la résultante de pas moins de 116 000 actions de contrôle menées par les équipes de l'inspection du travail».

Il intervenait hier, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la santé et de la sécurité dans le monde du travail, organisée au siège du ministère du Travail, à Alger.

Il a également ajouté que les opérations d'inspections ont permis de toucher plus de

4 000 travailleurs. Cela avant de souligner que «la mission du ministère, dans le domaine de la sécurité, vise à protéger les travailleurs et à instaurer des conditions de travail équitables afin d'éviter les répercussions négatives des accidents du travail sur les travailleurs et leurs familles».

Le ministre du Travail et celui de la Santé Abderrahmane Benbouzid, se sont engagés, hier à mieux protéger la santé des travailleurs dans le secteur du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique.

Les deux membres du gouvernement ont signé une convention qui porte sur la mise en place de nouveaux textes réglementaires régissant l'arrêté interministériel précisant les prescriptions techniques de protection des travailleurs des secteurs concernés.

Elle (cette convention) prévoit de former les travailleurs concernés dans le domaine de la prévention des risques professionnels au profit des travailleurs des branches du complexe de Cosider, en coopération avec l'Organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du batiment des travaux publics et de l'hydraulique, (Oprebatph).

Ledit arrêté interministériel vise à favoriser le développement d'une culture de sécurité par diverses dispositions de simplification et de clarification des règles techniques de prévention spécifiques au secteur du Btph que doivent respecter tous les intervenants, étant de nature à contribuer efficacement à l'amélioration des conditions de sécurité et de santé des travailleurs salariés occupés dans ces secteurs à haut risque.

La fiche de présentation de la convention souligne que le secteur du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique qui regroupe les travaux en surface, les travaux des excavations à ciel ouvert, les travaux souterrains et les travaux sous l'eau, représentent des secteurs particulièrement touchés par la survenue d'accidents de travail et de maladies professionnelles. Le projet de règlement technique de sécurité contient, selon le même document 15 chapitres traitant spécifiquement des règles de sécurité. Ledit document cite les normes de prévention à respecter dans les travaux d'installations électriques, travaux au voisinage de lignes et de canalisations, travaux dans les conditions de température extrême et utilisation des matières et produits chimiques.

Le ministre de la Santé a, pour sa part déclaré que son secteur a conclu un accord dans le cadre du parrainage des professionnels de la santé, de l'éducation, de l'énergie et autres. Cela avant de souligner que l'Algérie a pris plusieurs mesures concrètes pour améliorer le service de santé dans le milieu du travail, à l'exemple de la médecine du travail.