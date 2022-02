Le parti du Front de Libération nationale vient de rendre publique une décision disciplinaire à l'encontre de nombre de ses militants. Il s'agit de la radiation des rangs du parti, d'un nombre indéterminé de militants ayant opté pour une candidature, en dehors des listes du parti, dans ces élections de renouvellement partiel des sièges du Conseil de la nation. Contre toute attente, la décision disciplinaire prise au nom de la direction politique du parti, concerne des élus locaux, fraîchement installés dans leurs fonctions aux wilayas de Relizane, Oum El Bouaghi, Béni Abbès, Ouargla et Tiaret, selon le communiqué diffusé, tard dans la soirée de lundi. La décision, qui avait été prise de manière collégiale, est conforme aux dispositions légales, notamment l'article 18 des statuts fondamentaux du parti. Le communiqué officiel du FLN stipule que «ces militants se sont portés candidats, en dehors de la volonté du parti, aux élections pour le renouvellement partiel des membres du Sénat, prévues pour le 5 février 2022». Ces élus locaux, qui semblent avoir fait les frais de décisions irréfléchies, devront faire face à une situation inédite dans les annales politiques du pays. En effet, ils devront continuer d'exercer leurs mandats respectifs, en dehors de tout lien organique avec le parti, pour lequel ils ont été élus. À travers une telle décision, qui marque une certaine radicalité dans le traitement des cas d'indiscipline, le FLN veut marquer son territoire, notamment dans les nouvelles Assemblées populaires communales et de wilayas. Le parti de Baâdji se veut intraitable quant à l'observation, scrupuleuse, des termes des statuts fondamentaux et du règlement intérieur du parti. Cela, en réponse aux attentes de la base militante qui avait, à maintes reprises, réclamé des mesures rigoureuses à l'encontre des dissidents et des militants indisciplinés, lors des différents rendez-vous électoraux. Parallèlement, des voix discordantes se sont élevées au sein de la base militante et même parmi les cadres et les responsables du parti, pour réclamer des mesures similaires à l'encontre de ceux qui sont coupables des mêmes erreurs. L'on évoque, à ce sujet, ces militants élus, qui se sont ligués contre les élus de leur propre parti, au profit d'élus d'autres formations politiques, contrairement aux orientations de la direction politique du parti. Il s'agit d'un énième épisode récurrent, où les jeux de coulisses et le lobbying ont prévalu, lors de l'installation des nouvelles assemblées locales et de wilayas. Un épisode où certains militants du parti, à l'instar d'autres partis politiques, ont brillé par leur indiscipline et leur infidélité aux principes fondamentaux du parti. Pour nombre de militants sincères et autres cadres, une vaste opération d'assainissement des rangs du parti doit être décidée par la direction politique du mouvement. Cela est d'autant plus propice, selon ces militants, que le parti n'a aucune échéance d'importance politique ou électorale à l'horizon immédiat. Autant dire que le remue-ménage politico-organique peut, désormais, prendre place au profit d'une décantation. Avis aux aventuriers.