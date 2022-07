L'année 2022 a été le chantier, par excellence, d'une relance des réalisations au plan social. Depuis la fin de l'année écoulée, la cadence des travaux et des réalisations s'est accentuée de manière significative, sur le plan socio-économique, surtout. Les franges sociales moyennes et démunies, en particulier, ont enregistré des acquis, non négligeables, sur le plan de l'amélioration du pouvoir d'achat, des conditions de vie, du taux d'occupation du logement TOC et de confort social ascendant. Des acquis corroborés par les différents rapports de l'ONU, dont les institutions spécialisées, attestant de grandes améliorations, notamment dans les conditions de vie des Algériens. Certes, il persiste un certain nombre de défaillances, de turbulences et de manques à gagner, à l'instar des grands pays développés, toutefois, on peut affirmer, sans risque de se tromper, que l'Algérie avance dans la bonne direction. Pour ce qui est des exemples pratiques à faire valoir, dans ce contexte, on citera plusieurs dispositions intéressantes, contenues dans la loi des finances 2022. Un document considéré, à juste titre, par le Premier ministre Benabderrahmane, comme «révolutionnaire en matière de réformes et de justice fiscales». Tout d'abord, la LF-2022 a consacré une enveloppe globale de près de 2 000 milliards DA (1 941 milliards de dinars), soit près de 17 milliards de dollars, au titre des subventions au profit de toutes les franges sociales de l'Algérie. Aux fins d'absorber les effets pervers de l'inflation, située aux alentours de 7%, sur instructions du président de la République, un allégement fiscal significatif des salaires, à travers l'exonération ou la révision à la baisse de l'impôt sur le revenu global, IRG, avait été décidé par le gouvernement. Une mesure qui a eu pour effet une incidence bénéfique sur les salaires, revalorisés à hauteur des 14 à 16%, selon les données du gouvernement. En plus d'alléger la pression fiscale sur les ménages et les revenus moyens, cette mesure a également induit une hausse de la rentabilité des recettes fiscales des autres catégories de revenus, non-salariés. Notons seulement que l'IRG sur les salaires, retenu à la source, représente plus de 700 milliards de dinars, soit 26% des recettes fiscales ordinaires recouvrées et budgétisées, situées aux alentours de 2 648,5 mds DA. La loi des finances 2022 a également consacré d'autres mesures et facilitations, dont des abattements et des exonérations, qui ont boosté les aspects sociaux de l'appareil économique. On citera, dans ce cadre, les facilitations et les mesures incitatives, qui ont totalisé plus de 1 500 milliards de DA en 2019 seulement, l'équivalent de près de 10 Mds USD. L'autre mesure qui a également contribué à améliorer les revenus des ménages est, incontestablement, la révision à la hausse du point indiciaire des fonctionnaires de l'administration publique. Entrée en vigueur dès le deuxième semestre de l'année 2022, la mesure a eu le mérite d'apaiser les ménages. Parallèlement, l'État a toujours veillé au grain, en intervenant dans la gestion des crises d'approvisionnement de produits de grande nécessité, en performant le système de régulation des marchés, en cassant les prix et en influant sur les tendances haussières, etc. Ils ne sont pas nombreux ces États qui prennent autant de précautions et de mesures sociales similaires, non pour calmer le front social, mais pour assurer le citoyen de la bienveillance de son État. Mais la mesure phare de l'année 2022 a été, sans nul doute, le lancement du dispositif de l'allocation chômage au profit des catégories sociales, les plus importantes de la société algérienne. Il s'agit des jeunes, mais aussi d'autres profils sociaux démunis et sans grandes ressources. Au mois de juin dernier, ils étaient près de 2 million de personnes inscrit sur les fichiers de l'Anem, dont 1,4 million ont reçu un avis favorable. L'État a déboursé quelque 80 milliards de dinars, au titre du budget alloué à cette opération. On apprend également que 300 autres milliards devront être alloués au titre de la loi de finances complémentaire, LFC 2022. Au titre de l'habitat, on notera cette méga distribution de 160 000 logements, tous types confondus, à l'occasion du soixantenaire de l'indépendance nationale. Cette opération avait été précédée par d'autres opérations de distributions de logements dans toute l'Algérie. D'autres programmes de logements sont en cours de lancement ou d'achèvement. Cela, sans compter les mesures incitatives (exonérations et avantages fiscaux) concédées aux jeunes porteurs de projets d'investissement, aux activités du e-commerce, activités liées au Web, etc.