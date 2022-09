Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil a abordé des questions fondamentales et cruciales, notamment la question sahrouie et toutes les répercussions sur le plan de la géopolitique. Il a rappelé la constance des positions de l'Algérie concernant les questions de décolonisation et de soutien aux peuples opprimés et colonisés, comme la Palestine.

Salah Goudjil a également rappelé les grands chantiers parlementaires, qui attendent le Conseil de la nation, dont le Code de wilaya et de la commune. Il faut rappeler que certains dossiers passeront, d'abord, par le Conseil de la nation, avant l'APN.

Le président du Sénat s'est engagé, personnellement, à aborder ces lois sur les collectivités locales, afin d'apporter les correctifs nécessaires et indispensables.