Le ministère de la Défense nationale à choisi la date du 8 mai qui coïncide avec les massacres du 8 Mai 1945 pour attribuer des logements aux retraités de l'Armée nationale populaire. Dans un communiqué transmis à notre rédaction, le MDN souligne à ce sujet, «à l'occasion de la célébration de la Journée de la Mémoire nationale, et de la commémoration des massacres du 8 Mai 1945, et dans la dynamique des efforts entrepris par le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire pour l'amélioration des conditions sociales de ses personnels, et au nom du général de corps d'armée, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, les commandants des Régions militaires ont supervisé le samedi 8 mai 2021 les cérémonies de distribution de 3098 logements de formule location-vente Aadl au profit des retraités de l'ANP». Mais aussi annonce la même source «aux personnels en activité à travers les six Régions militaires, et ce, en présence des représentants du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville».

Dans ce même communiqué, le MDN note que «les opérations de distribution de logements au profit des personnels en activité et retraités de l'Armée nationale populaire, à l'instar de leurs concitoyens, se poursuivent à travers les différentes Régions militaires, jusqu'à satisfaction des demandes enregistrées auprès de la direction du Service social du ministère de la Défense nationale».

Ce n'est pas la seule activité initiée par le Haut commandement de l'ANP en cette occasion. En effet, des activités multiples ont été organisées par la cellule de communication du MDN aussi bien culturelles qu'historiques qui reviennent sur ces massacres perpétrés par l'occupant. Ces manifestations interviennent comme un geste de commémoration de la journée du 8 Mai 1945. C'est au niveau du Musée central de l'armée qu'ont eu lieu ces célébrations.

À ce propos, le MDN souligne dans un communiqué similaire lors d'une allocution d'ouverture, prononcée par le premier responsable de la direction de la communication, de l'information et de l'orientation de l'état-major de l'Armée nationale populaire que le général-major a mis l'accent sur «l'importance de célébrer ces étapes marquantes de notre glorieuse histoire afin de préserver notre mémoire nationale».