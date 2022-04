De mémoire des professionnels de la construction, les réseaux vitaux sont intégrés dans la réalisation de tous les projets de construction. Leur nécessité est impérative pour les occupants des logements. Or, c’est loin d’être le cas dans la wilaya d’Annaba où des logements sont remis à leur bénéficiaires sans être raccordés aux réseaux d’eau potable, d’électricité et de gaz. Idem pour les VRD qui ne sont pas intégrés aux projets globaux. Des situations provoquant, le plus souvent, la colère des souscripteurs et des bénéficiaires, notamment au niveau des nouvelles cités. Des désagréments pesant lourdement sur le budget des bénéficiaires. L’exemple de la cité des 1900 Logements sociaux d’El Guentra est à plus d’un titre significatif. Distribués depuis deux ans, dans le cadre de l’éradication de l’habitat précaire, ces logements ne sont toujours pas raccordés au réseau de gaz naturel. Devant cet état de fait, les 1 900 familles ont fini par jeter l’éponge. « Personne ne daigne prendre en charge nos préoccupations », clament ces pères de familles qui déplorent l’indifférence des autorités locales. « Nous utilisons des bombonnes de gaz butane, avec les risques qui en découlent », rétorque un sexagénaire qui n’arrive pas à situer le problème. « On ne sait plus qui est responsable, Sonelgaz ou l’Opgi. Chacun se rejette la balle. Les autorités de la wilaya observent le silence ». Si les habitants d’El Guentra réclament leur raccordement au réseau de gaz naturel, les bénéficiaires des 60 logements participatifs d’El Kharouba revendiquent le raccordement à l’ensemble des réseaux vitaux, (gaz, électricité et eau). Après un retard de plusieurs années, les souscripteurs ont fini par bénéficier, en 2019, de logements dépourvus de tous les raccordements. Depuis, c’est le parcours du combattant, dans l’espoir d’obliger les services concernés à prendre en charge leurs doléances. En vain ! La situation perdure, et avec elle, l’endurance de ces familles en prend un sacré coup. « On revient à la case départ. Des habitations sans eau ni gaz ni électricité », nous dit-on. Les bénéficiaires interpellent le premier responsable de la wilaya d’Annaba, seul, selon nos interlocuteurs, habilité à donner instructions afin de résoudre le problème du raccordement aux réseaux vitaux. En attendant une oreille attentive, on rappelle que, censé être réceptionné en 2014, le projet des 60 logements participatifs d’El Kharouba a enregistré plus d’une dizaine d’années de retard, pour diverses raisons.