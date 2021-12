La visite qu'entame le chef de l'Etat en Tunisie à partir d'aujourd'hui, intervient dans un climat de relations exceptionnelles entre les deux pays. Extraordinairement renforcées depuis l'accession à la magistrature suprême des présidents des deux pays qui viennent de fêter les deux premières années de leurs mandats.

Le président tunisien, Kaïs Saïed, est en fonction depuis le 23 octobre 2019 et le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, depuis le 19 décembre de la même année.

Les deux hommes ont démontré que l'Algérie et la Tunisie, ce ne sont pas que deux pays qui ont une frontière commune. En plus d'un fonds linguistique, d'une culture, leurs deux peuples ont, en partage, une histoire tragique symbolisée par les bombardements de Sakiet Sidi Youssef. Une agression sauvage de l'aviation française qui a ciblé ce paisible village tunisien, durant la guerre de Libération nationale. Un pan d'une mémoire collective entre les deux peuples, algérien et tunisien, témoin de la lutte des peuples maghrébins contre le colonialisme, que les deux pays commémorent tous les ans, le

8 février. C'est sur ce type de socle que se sont tissés les liens indéfectibles qui les unissent. En témoigne la déclaration de l'ex- chef de la diplomatie algérienne. «Nous sommes un seul peuple dans deux Etats partageant un passé glorieux, confrontés, aujourd'hui, aux mêmes défis et nourrissant les mêmes espoirs et ambitions, pour un lendemain meilleur», avait indiqué le 1er avril 2021 à Tunis. Sabri Boukadoum. Le passé glorieux que les deux pays ont en partage, il faut le souligner, s'est écrit lors de la guerre de Libération nationale et à partir de l'indépendance de la Tunisie en 1956, qui n'a cessé d'apporter son soutien logistique et politique à une révolution exceptionnelle qui devait durer plus de sept longues années, avant de conduire l'Algérie à son indépendance. La Tunisie représente, alors, une véritable base arrière pour l'armée de Libération nationale, en constituant un refuge pour les combattants et un point de harcèlement contre les troupes coloniales françaises. Une situation qui conduira à la construction des fameuses lignes Morice en 1957 et Challe en 1959, le long de la frontière algéro-tunisienne. Réputées pour être infranchissables, elles s'avéreront particulièrement meurtrières pour les maquisards algériens. C'est entre ces deux dates qu'interviendra le bombardement du paisible village tunisien de Sakiet Sidi Youssef le 8 février 1958. Le conflit franco-algérien s'internationalisera, alors, avec la plainte déposée par la Tunisie auprès de l'ONU. Un peu plus de 2 mois plus tard, les trois partis historiques qui sont à l'origine de l'indépendance de leurs pays, le Néo-Destour pour la Tunisie, le Front de Libération nationale pour l'Algérie et l'Istiqlal pour le Maroc, se réuniront à Tanger et lanceront un appel pour l'Unité maghrébine, lors de cette conférence qui s'est tenue du 27 au 30 avril 1958. Radio Tunis, jouera aussi un rôle de premier plan dans le soutien à la révolution algérienne. Très écoutée dans tout le Constantinois, elle diffuse une chronique appelée Échos de l'Algérie libre, dès 1956.

La Tunisie reconnaît le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) dès sa création en septembre 1958. Ce gouvernement siège à Tunis de 1960 jusqu'à son installation à Alger le 1er juillet 1962. La glorieuse équipe de football du FLN et l'UGTA trouveront aussi refuge en Tunisie.

Des relations qui ne subiront aucune altération. Ce fut le cas durant la décennie noire, les années 1990, lorsque l'Algérie affrontait les hordes terroristes islamistes, la Tunisie figurera parmi les rares pays à ne pas lui fermer ses frontières. Il faut souligner que l'Algérie a affiché une solidarité incontestable vis-à-vis de la Tunisie, dans l'étape difficile qu'elle traverse et qu'elle tente de surmonter, aussi bien sur le plan politique, qu'économique. Les Algériens en feront une destination touristique privilégiée et donneront une bouffée d'oxygène à ce secteur vital de l'économie tunisienne. Ce fut aussi le cas en février 2020, lors d'une visite effectuée à Alger par son homologue tunisien Kaïs Saïed, le président Abdelmadjid Tebboune avait réaffirmé que «l'Algérie est prête à apporter toute son aide à la Tunisie qui traverse une conjoncture difficile, tant au plan financier qu'économique», faisant part d'une décision de dépôt de 150 millions de dollars à la Banque centrale tunisienne et la poursuite des facilitations de paiement de l'approvisionnement en gaz et hydrocarbures...

Une lune de miel qui s'est vraisemblablement inscrite pour l'éternité.