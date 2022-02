Le sabotage des installations de la Sonelgaz, transformateurs et autres équipements, se poursuit. Le dernier en date remonte à la fin de la semaine passée lorsque des perturbations d'alimentation en électricité ont été enregistrées dans la commune de Boutlélis, très précisément dans le quartier Naib. Dépêchés sur les lieux, les services de dépannage relevant de la Sonelgaz ont découvert un acte de sabotage perpétré par des inconnus n'ayant rien trouvé de mieux à faire que «d'arracher» le transformateur alimentant ledit quartier et d'emporter les câbles de cuivre, sectionnés, avant de s'évaporer dans la nature. La Sonelgaz constitue la première cible des «marchands» de cuivre. La semaine d'avant, le poste de transformation n° 792 de la commune de Bousfer a été totalement saccagé. Les câbles de cuivre ont fait l'objet de vol, perpétrés par des inconnus qui se sont introduits par effraction à l'intérieur de ladite chambre. Au moins une centaine d'habitations ont été privées du courant électrique. Il s'agit essentiellement des habitants résidant dans les exploitations agricoles avoisinantes. L'Unité d'intervention de la Sonelgaz d'Aïn El Türck a déployé ses effectifs sur le lieu pour procéder au rétablissement du courant électrique. Une plainte a été déposée, entre temps, contre X. «Le préjudice causé est considérable», estime l'entreprise. Un autre cas similaire a été perpétré dans le lieudit «Coca», à l'ouest immédiat de la ville d'Oran. Une chambre de transformation de production de 30 KVA a fait l'objet de pillage. Les équipements (câbles de cuivre) ont été arrachés perturbant l'alimentation de plusieurs localités, à savoir les habitants de Murdjadjou, le quartier populaire de «Coca» et les environs. «Déplorable est cette situation qui se répète», a-t-on désapprouvé. «Car, ces vols se poursuivent un peu partout dans plusieurs localités», a-t-on expliqué. La Sonelgaz affirme que «l'entreprise a enregistré, ces derniers jours, plus d'une dizaine d'actes de sabotage, visant les équipements et les chambres de transformation d'électricité, haute et moyenne tension», expliquant que «ce fait est devenu un phénomène dangereux prenant des courbes inquiétantes».La même source a fait savoir que «le nouveau pôle d'habitat, Ahmed Zabana, situé à Misserghine, a fait l'objet de plus d'une trentaine d'attaques», soulignant que «ces sabotages ont été perpétrés sur des lignes de moyenne et haute tension».