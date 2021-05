Elle risque de prendre du temps et de compromettre la campagne de vaccination contre la Covid-19, celle-ci bute sur un sérieux problème qui ne risque pas d'être résolu de sitôt. Il s'agit des difficultés rencontrées, quotidiennement, par le personnel soignant prenant attache avec les personnes inscrites, plusieurs d'entre ces dernières sont aux abonnés absents, très souvent injoignables, alors qu'elles se sont bousculées, au départ, pour s'inscrire sur les listes des bénéficiaires de la première dose du vaccin. Un tel fait est de visu perceptible dans plusieurs centres de vaccinations mis en place dans la wilaya d'Oran. Plusieurs membres du personnel soignant sont d'autant plus motivés à aller de l'avant qu'ils interpellent les personnes concernées à se présenter dans les centres. En dépit de ce petit contretemps, la campagne de vaccination se poursuit tout de même.

La direction de la santé et de la population de la wilaya d'Oran a reçu pas moins de 3.400 doses du vaccin anti-Covid-19. Il s'agit du cinquième quota destiné à la wilaya d'Oran, qui a réussi à vacciner jusqu'à présent plus de 13.600 personnes dont 2.900 travailleurs du secteur de la santé, a précisé la même source notant une certaine réticence de la part des professionnels de la santé vis-à-vis de la vaccination

anti-Covid-19. Ce cinquième quota composé de 1.700 doses du vaccin russe (Spoutnik V) et 1.700 autres du vaccin chinois (Sinopharm), sera destiné en grande partie à la vaccination des inscrits sur la plateforme de plus de 65 ans, dont le nombre s'élève à 17.000 personnes. S'agissant des effets secondaires des trois vaccins utilisés dans la wilaya d'Oran, soit le russe, le chinois et l'anglais, le docteur Boukhari a affirmé qu'«aucun cas majeur qui nécessite une hospitalisation, n'a été enregistré depuis le lancement de la campagne de vaccination à Oran.

Les personnes vaccinées présentent des effets secondaires soft, comme la fièvre et les céphalées», a-t-il assuré. «Au total, 14.590 personnes sont portées sur les listes pour se faire vacciner contre la

Covid-19 par le biais des deux moyens disponibles: l'inscription dans les polycliniques et des centres de vaccination ou via la plateforme numérique dédiée à cette opération», a précisé le docteur Youcef Boukhari.

Au moins 9.833 demandes sont inscrites dans les registres des centres de vaccination anti-Covid-19, des différentes polycliniques de la wilaya, tandis que 4.757 autres ont été faites par le biais de la plateforme numérique. Pour ce qui est de la vaccination, pas moins de 13.000 personnes, entre personnels médical et paramédical et citoyens, ont été vaccinées depuis le lancement de la campagne de vaccination en février dernier», rappelant que

«39 centres de vaccination sont impliqués dans l'opération de vaccination parmi 54 centres ouverts dans la wilaya d'Oran». Près de 14.600 personnes sont actuellement inscrites dans la wilaya d'Oran pour recevoir le vaccin anti-Covid-19, a-t-on appris, lundi dernier, du chargé de communication de la direction locale de la santé et de la population (DSP). S'agissant du nouveau quota de la wilaya en matière de vaccins anti-Covid-19, le docteur Boukhari a souligné que «ce quota n'a pas encore été livré, car les autorités sanitaires attendent que les autres wilayas épuisent leurs quotas avant d'effectuer la livraison, probablement dans les prochains jours».

La situation épidémiologique actuelle à Oran est, selon le chargé de communication de la DSP «très stable», avec une moyenne de cinq cas par jour, relevant que les cas graves sont rares depuis quelques jours.