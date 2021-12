Les recherches se poursuivent de manière intense pour retrouver Khalil Gouasmia, un enfant autiste âgé de 7 ans, disparu, depuis 5 jours, dans la localité montagneuse d’El Ghil, dans la commune de Maâdid, à M’sila. Hier, les unités engagées dans les recherches ont été renforcées par des hélicoptères de la Gendarmerie nationale.Selon le commandant de la brigade de la gendarmerie de M’sila, les équipes engagées dans les recherches ont été appuyées par d’autres éléments et des chiens de l’unité cynophile, en plus des hélicoptères. La même source a ajouté que les recherches, limitées au début aux alentours de la maison familiale, ont été élargies aux localités voisines, en plus de ratissages qui sont minutieusement menés. Le wali de M’sila, Abdelkader Djellaoui, avait déclaré, mardi, en marge d’une visite d’inspection, que les recherches ont été renforcées par des équipes spécialisées de la Protection civile des wilayas voisines. Selon la famille de l’enfant disparu, dont sa mère, celui-ci est sorti de la maison durant le match de football opposant l’équipe nationale à l’équipe tunisienne, en finale de la Coupe arabe FIFA 2021, et aucun membre de la famille ne s’était rendu compte de son absence qu’après un long moment. Dès lors, l’alerte ayant été donnée, les recherches ont aussitôt été enclenchées sur les hauteurs de cette région, par les éléments de la Gendarmerie nationale et de la Protection civile, appuyés par des citoyens de la commune.