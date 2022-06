Le secrétaire général du FLN, Abou El Fadhl Baâdji, a, dans une récente déclaration, fait état de «tentative de sabotage par certaines forces du projet du président de la République, Abdelmadjid Tebboune». Baâdji a appelé les patriotes et les forces du progrès à se «mobiliser autour du projet du président de la République et le soutenir sans aucune condition». Certes, l'initiative de la «main tendue», décidée par le président Tebboune, dérange certains cercles hostiles à l'indépendance et la souveraineté de l'Algérie. Cela se faisait sentir depuis les dernières années où des nébuleuses et des officines étrangères multipliaient des actions et des «efforts» dans le but de jouer les trouble-fêtes au nouveau président élu et au pays en général. Mais là, c'est la première fois qu'un parti politique, majoritaire de surcroît, affirme que l'Algérie est la cible des forces occultes et le projet du président Tebboune fait face à une tentative de sabordage.

À ce propos, le SG du FLN a rappelé que «l'Etat était ferme à l'adresse de ceux qui voulaient semer le chaos et la déstabilisation sur le plan politique, économique et sécuritaire», a-t-il martelé. L'enjeu du développement du pays est l'élément majeur qui dérange les cercles et les officines qui instrumentalisent certaines organisations occultes et des forces avec comme objectif de déstabiliser le pays et ne pas permettre à une alternative souveraine et autonome de s'exprimer et de se concrétiser sur le terrain. La consolidation du front interne est, selon le secrétaire général du Front de Libération nationale (FLN), Abou El Fadhl Baâdji, «le seul rempart en mesure de réunir toute la classe politique pour contrer les plans ourdis qui se trament par les forces antinationales et hostiles à la souveraineté du pays», a-t-il rappelé.

Il a, en outre, rappelé que le projet du président Tebboune est en mesure de répondre aux exigences d'une situation politique majeure que traverse le pays. C'est à travers ce qu'il qualifie comme sursaut patriotique autour du projet du président Tebboune que le front interne et le rassemblement national trouveront une voie salutaire et que le pays sera immunisé. Cette sortie du SG du parti majoritaire porte un message clair quant à une conjoncture politique traversée par des situations peu reluisantes au plan régional et international. L'attitude du FLN est le reflet d'un contexte aussi confus et grave en matière d'évolution que connaît le monde aujourd'hui et celui des forces expansionnistes qui cherchent à se positionner à travers une nouvelle reconfiguration qui détermine les zones d'influence et de domination. La tentative de sabordage du projet du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'inscrit en droite ligne des visées des forces néocolonialistes et leurs agents et mercenaires qui à l'intérieur qui à l'extérieur du pays.Ces tentatives ont connu des échecs cuisants à répétition grâce à la mobilisation du peuple algérien et la vigilance de l'Armée nationale populaire (ANP).

L'Algérie est réellement ciblée par certaines sphères qui visent à s'ingérer dans les affaires internes du pays. La guerre de quatrième génération et hybride fait partie des instruments fatals qu'utilisent lesdites sphères dans le but de semer le chaos et le climat de guerre au sein de la société pour pouvoir passer à l'étape ultime, celle de la dislocation de l'Etat national et son armée.

Cette méthode macabre n'a pas pu se réaliser en Algérie, mais cela ne veut pas dire que les tentatives ne soient pas rééditées et que l'agenda et le plan ourdi aient cessé d'exister. D'où la vigilance permanente et la conjugaison des efforts pour asseoir et mettre en oeuvre une dynamique de rassemblement patriotique pour consolider le front interne et parer à tous les dangers et risques qui guettent le pays.

La mobilisation autour d'une initiative rassembleuse et patriotique est devenue une urgence nationale.