Les éléments de la sûreté de la daïra de Sfisef dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès viennent de mettre la main sur une bande de malfaiteurs spécialisée dans la falsification de la monnaie nationale. C’est ce qu’a indiqué la cellule d’information et de communication de la sûreté de wilaya, expliquant que «l’opération de démantèlement a eu lieu suite à l’exploitation d’informations selon lesquelles un individu détenait en son domicile de fausses coupures de billets de 2.000 et 1.000 dinars et s’apprêtait à les écouler dans la ville de Sfisef avec ses complices». La même source a ajouté que «la perquisition opérée dans le domicile du suspect a été couronnée par la saisie du matériel utilisé dans la contrefaçon des billets de banque, dont des imprimantes, des boîtes à colle et des outils de coupe de tubes contenant une substance liquide de différentes couleurs et un fer à repasser utilisé dans le séchage des billets de banque». Et d’ajouter que «l’opération a également permis l’arrestation de deux individus en flagrant délit, en compagnie du propriétaire du domicile, en train de contrefaire des billets de 2000 dinars », précisant que «les faux monnayeurs avaient reproduit 102 billets d’une valeur de 204000 dinars qui allaient être écoulés dans la ville de Sfisef, outre la saisie de 533 coupures de papier blanc prêtes à l’impression du même volume et mesures du billet de banque original de 2000 dinars ». L’enquête a démontré que les membres du réseau tentaient d’écouler sur le marché une somme de 13 millions de dinars en fausse monnaie dans la ville de Sfisef et ses environs, a-t-on fait savoir. L’intervention des éléments de police au moment opportun a permis de saisir des billets de banque falsifiés d’une valeur estimée à 1270000 dinars, mettant ainsi fin aux agissements des membres de ce réseau. La même source a ajouté que «les membres du réseau avaient planifié d’inonder le marché en fausse monnaie, à l’approche de l’Aïd El-Adha, période propice pour eux d’écouler facilement les faux billets».